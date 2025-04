Napoli, nuovo affare da Bologna: Marotta anticipato

Il ds Manna ha intenzione di chiudere subito nuovi affari in vista della prossima stagione. Ecco la svolta in casa Bologna, l’intreccio in vista della prossima stagione

Saranno ore intense per conoscere le prossime mosse di calciomercato in casa Napoli. Tutto ruoterà intorno al futuro di Antonio Conte, accostato anche a Milan e Juventus nelle ultime settimane. L’allenatore azzurro vorrebbe subito centrare un trionfo alla guida della squadra partenopea, ma il duello Scudetto con l’Inter è sempre molto acceso. Spunta la nuova mossa da Bologna, ecco l’asso nella manica che non t’aspetti.

La dirigenza partenopea è sempre al lavoro per assicurarsi i migliori calciatori in circolazione della Serie A. Spunta un nuovo affare con il club emiliano: può arrivare subito anticipando il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Saranno ore decisive per conoscere così la nuova mossa a sorpresa in casa Napoli: subito il colpo suggestivo per blindare la retroguardia azzurra. Un momento decisivo per programmare la prossima campagna acquisti: i tifosi sognano ancora lo Scudetto, ma l’Inter non mollerà la presa anche dopo aver centrato la semifinale di Champions League.

Calciomercato Napoli, l’asso nella manica: arriva da Bologna

Una nuova svolta proveniente da Bologna per anticipare la folta concorrenza delle big italiane. Inter beffata, ecco il nuovo affare dal club emiliano.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli è sulle tracce del difensore del Bologna Sam Beukema. Il calciatore olandese, classe 1998, ha un contratto con il club emiliano fino al 2027: anche l’Inter si è mossa negli ultimi giorni per provare ad ingaggiarlo.

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di anticipare la folta concorrenza per accontentare subito Antonio Conte. L’allenatore del Napoli dovrà prendere la miglior decisione in ottica futura: Milan e Juventus continuano a pressarlo per ingaggiarlo subito. Beukema è cresciuto in maniera esponenziale nell’ultima stagione trovando tanto spazio con Vincenzo Italiano: difensore moderno, ormai è pronto per il definitivo salto di qualità in una big italiana.

Il ds Manna cercherà subito di puntellare la retroguardia azzurra: ancora un’emergenza in casa Napoli a causa del grave infortunio di Juan Jesus. Per il difensore brasiliano la stagione sembra già finita, mentre Buongiorno tornerà a disposizione di Conte subito dopo Pasqua. Una nuova svolta decisiva per sognare subito in grande: Conte vorrebbe essere protagonista subito in Champions League alla guida degli azzurri per emulare il percorso intrapreso da Simone Inzaghi all’Inter.