Napoli, nome a sorpresa in avanti: è il nuovo Mertens

Il Napoli mette nel mirino un nome nuovo in attacco che può stravolgere completamente i piani. E’ considerato da molti come il nuovo Mertens e si tratta di un profilo che si può rivelare molto interessante in prospettiva futura.

Una grande squadra non può prescindere, nelle sue valutazioni, da una programmazione dettagliata ed il Napoli, ancor di più dopo quanto accaduto a gennaio, non vuole mollare lo status che ha faticosamente riconquistato in questa stagione. Troppo grave, in tal senso, la scorsa annata, che per fortunata è stata alla fine derubricata come annata storta. In tal senso, la priorità in estate sarà senza ombra di dubbio quella di puntellare il reparto avanzato, che ha bisogno di diversi innesti per essere realmente competitivo su scala internazionale.

In tal senso, la priorità per molti è quella di trovare un bomber capace di alternarsi in avanti con Romelu Lukaku. O che magari possa scalzarlo dal ruolo di centravanti titolare. In realtà, però, la voragine concreta riguarda la fascia sinistra d’attacco ed in tal senso a quanto pare il Napoli ha adesso messo nel mirino quello che viene considerato da molti come il nuovo Dries Mertens. Si tratta di un calciatore che ha un enorme potenziale e che può combaciare perfettamente con il progetto degli azzurri.

Napoli, occhi in Olanda per il nuovo Mertens: le ultime

Il Napoli sta lavorando, da quando è arrivato Antonio Conte, sicuramente anche su profili di maggiore esperienza e già pronti per determinati palcoscenici. Ma non può dimenticare la sua natura che le impone anche di scovare giovani talenti in giro per il mondo. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, a quanto pare gli azzurri si stanno muovendo sulle tracce di Mika Godts, talento belga in forza all’Ajax che in questa stagione ha impressionato tutti con le sue giocate.

Classe 2005, ha avuto enorme fiducia da parte di Francesco Farioli ed ha ricambiato alla grande. In stagione con la maglia dei Lancieri di Amsterdam ha totalizzato 8 gol in tutte le competizioni ed ha fornito 7 assist. Godts è considerato un po’ il nuovo Mertens per due ragioni. La prima è ruolo, dal momento che anche lui nasce come ala di sinistra d’attacco.

La seconda è il luogo di nascita, dal momento che esattamente come Dries anche lui è nato a Lovanio, in Belgio. Il Napoli a quanto pare ci sta pensando e potrebbe essere seriamente un regalo gradito per Antonio Conte. Un gioiello da far crescere e che può maturare alle spalle di David Neres, altro ex dell’Ajax.