Sacrificato dalla Roma: lo aspetta il Napoli

In casa partenopea potrebbe chiudersi un colpo molto importante. I giallorossi, infatti, sembrano intenzionati a scaricarlo nel prossimo calciomercato

È un Napoli che ragiona già sulla prossima stagione. Secondo le informazioni a disposizione, i partenopei con la dirigenza hanno già rivolto la propria attenzione a quello che potrà succedere durante il calciomercato estivo. L’intenzione degli azzurri è quella di portare in rosa calciatori in grado di convincere Antonio Conte a restare al suo posto. Il pressing della Juventus si fa sempre insistente e quindi c’è bisogno di trovare profili in grado di alzare ancora di più il livello.

Secondo le informazioni de Il Messaggero, a sorpresa la Roma potrebbe sacrificare un proprio giocatore e il Napoli è pronto a farci un pensierino per andare a rinforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Nessuna scelta è stata fatta e bisognerà attendere l’estate per capire come ci si potrà muovere. Ma di certo i partenopei stanno riflettendo su questa possibilità considerata la necessità di alzare ancora di più il livello.

Calciomercato Napoli: colpo dalla Roma, i dettagli

I rapporti tra Roma e Napoli sono storicamente buone. Si parla tanto della possibilità di un Pellegrini a vestire la maglia partenopea, ma c’è un altro calciatore che piace davvero tanto agli azzurri. E, secondo quanto riferito da Il Messaggero, durante il calciomercato estivo la possibilità che nessuno si aspettava. A sorpresa, infatti, i giallorossi potrebbero sbarazzarsi di un calciatore per rendere i costi ancora più sostenibili e Manna è pronto a farci un pensierino.

Il calciatore in questione è Dovbyk. L’attaccante ucraino, nonostante una stagione diciamo altalenante, non è riuscito ad esprimere completamente il suo potenziale e a questo punto non è da escludere che la Roma decida di privarsene. Un passo indietro che potrebbe consentire al Napoli di sondare il terreno e capire la possibilità di questo colpo di calciomercato.

Parliamo di un calciatore che il Napoli ha seguito in modo davvero molto attento in passato senza, però, arrivare alla fumata bianca per diversi motivi. Ora la Roma valuta un passo indietro e i partenopei potrebbero naturalmente ritornare a fare una valutazione su Dovbyk per il prossimo calciomercato.

Mercato Napoli: Dovbyk ritorna un obiettivo?

Dovbyk era uno dei profili seguiti dal Napoli per il post Osimhen. Alla fine la scelta è caduta su Lukaku con l’ucraino che è andato alla Roma anche senza convincere in maniera totale.

Per questo motivo il Napoli è pronto a fare un nuovo pensierino su Dovbyk nel prossimo calciomercato considerato anche il fatto che un attaccante dovrà essere preso in estate.