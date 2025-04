Ancelotti in Serie A: ci siamo, spunta la data dell’addio al Real

Il tecnico italiano ha praticamente detto addio ai ‘Blancos’. A breve sarà comunicato l’esonero e per lui si aprono le porte della Serie A

Le strade di Carlo Ancelotti e del Real Madrid sono pronte a separarsi. L’eliminazione contro l’Arsenal sembra avere rappresentato quella svolta negativa nel rapporto. Non si hanno al momento certezze. Dalla capitale spagnola non arrivano assolutamente notizie di un possibile passo indietro, ma, stando a quanto riferito da Sky Sports, la sua avventura sulla panchina del club iberico sembra essere praticamente terminata.

Secondo le ultime informazioni, il Real Madrid avrebbe comunicato ad Ancelotti l’esonero anche se non ci sarà un annuncio nell’immediato. Il tecnico parmense continuerà sulla panchina dei Blancos fino al 26 aprile, giorno della finale della Coppa del Re. Una volta arrivato il triplice fischio, a meno di clamorose sorprese, terminerà l’avventura. Poi per lui qualche mese di riposo e la ripartenza per la prossima stagione. Il Brasile continua ad essere in forte pressing, ma non è da escludere che si decida di aspettare un po’ di tempo per ritornare in Serie A.

Ancelotti in Serie A: la squadra in pole position

Carlo Ancelotti si prepara ad un ritorno in Serie A. Nonostante il forte pressing del Brasile, l’ipotesi della nazionale verdeoro non sembra convincere pienamente il tecnico. Per questo motivo la soluzione italiana resta la possibilità migliore per la sua carriera e vedremo se alla fine deciderà di andare per quella strada oppure si prenderà un periodo di riposo.

La Roma da tempo sta valutando la possibilità di affidare la panchina ad Ancelotti. Il suo rapporto con Ranieri è ottimo e non è da escludere un contatto già nelle prossime settimane. Fino ad oggi il tecnico ha sicuramente frenato visto il contratto con il Real Madrid e la sua volontà di proseguire con i Blancos. Ora la situazione è completamente differente.

In caso di esonero, Ancelotti ha la possibilità di trattare anche con la Roma e non è da escludere un suo ritorno in Serie A per rilanciarsi dopo un anno non facile. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

La Roma vuole Ancelotti

La Roma continua a valutare Ancelotti per la panchina. Il rapporto con Ranieri è ottimo e questo rende ancora più semplice arrivare alla fumata bianca se c’è la volontà.

Molto dipenderà dalle mosse del Real Madrid. Se l’annuncio del 26 aprile sarà reale, allora aumentano le possibilità di vedere Ancelotti alla guida della Roma.