Infortunio David Neres, brutta tegola: stop più lungo del previsto

Infortunio David Neres, arriva una svolta non di poco conto che rappresenta una brutta tegola per tutto il mondo Napoli. Lo stop, in tal senso, si può rivelare più lungo del previsto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In casa Napoli l’entusiasmo è alle stelle, nonostante non siano pochi i grattacapi con cui questo club sta facendo i conti. A partire, ovviamente, dai mal di pancia di Antonio Conte, che mettono non poche nuvole nell’orizzonte degli azzurri. In tal senso, la prestazione offerta contro il Monza, nonostante la vittoria firmata da Scott McTominay, preoccupa e non poco. E’ innegabile, però, che il tema centrale di questi tempi sia quello legato alle condizioni di David Neres dopo il suo ennesimo infortunio stagionale.

Trattandosi di un problema muscolare e con ormai pochissime partite ancora da giocare in questa lotta punto a punto con l’Inter, c’è grande preoccupazione. La speranza è quella di riaverlo a disposizione nel minor tempo possibile, dal momento che è troppo importante per l’economia di gioco offensivo. Sia per i suoi strappi e per la sua capacità di creare superiorità numerica, sia per l’assenza di effettivi sostituti. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie relative ai tempi di recupero per il brasiliano ex Ajax e Benfica, tra le altre.

Infortunio David Neres, le ultime in casa Napoli: ecco cosa si sa

Ci si aspettava sicuramente di più da lui, soprattutto in termini di gol dopo l’ottimo avvio di stagione, ma i problemi fisici lo hanno in maniera inevitabile frenato nella sua crescita e consacrazione. In tal senso, però, è un calciatore prezioso per il Napoli. Antonio Conte ha parlato in maniera generica di un problema al soleo, ed ora la Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto della situazione. E la cosa in maniera inevitabile, essendo il settimo problema nella stagione azzurra di questa natura, ha allarmato gli azzurri.

In questa stagione del Napoli, come detto, in altri sei casi ci sono stati infortuni al soleo ed i tempi di recupero non sono mai stati inferiori ai venti giorni. Questo vuol dire che per David Neres i tempi di recupero per questo infortunio non saranno brevi, come invece si era sperato.

Soprattutto in virtù della sua importanza nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Costretto, dunque, ancora una volta a fare di necessità virtù. Le soluzioni a sua disposizione restano due: o insistere con Spinazzola oppure puntare sul 3-5-2 con Giacomo Raspadori accanto a Romelu Lukaku e Matteo Politano quinto di centrocampo.