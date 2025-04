Napoli, scambio con il Parma: la chiave è Mazzocchi

Nuova svolta in casa Napoli in vista della prossima stagione per l’intreccio con il Parma. Mazzocchi è la soluzione immediata: la verità

Un nuovo affare tra Napoli e Parma con l’inserimento di Pasquale Mazzocchi nella trattativa. Una nuova mossa strategica in ottica futura per allestire una rosa sempre più competitiva: conosciamo il nuovo intreccio di calciomercato che vede coinvolto il club partenopeo.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Il Napoli è al lavoro per allestire una rosa competitiva su più fronti: ecco la nuova idea con la soluzione chiamata Pasquale Mazzocchi. Sotto la gestione di Antonio Conte, il laterale azzurro ha collezionato diverse presenze stagionali diventando l’alternativa numero uno di capitan Di Lorenzo. Una mossa strategica per continuare a sognare in grande: conosciamo il dettaglio sorprendente per un nuovo innesto di qualità in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, intreccio in casa Parma: la soluzione immediata

Saranno settimane importanti per la programmazione della nuova stagione in casa Napoli. Il ds Manna ha già monitorato tanti profili di caratura internazionale: spunta la nuova mossa con il Parma.

Come svelato dal portale TMW, Pasquale Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. Il terzino azzurro, originario di Barra, è tentato dal ritorno al Parma, in caso di permanenza in Serie A. Pronto lo scambio con il club ducale: piace ormai da tempo Dennis Man, il talentuoso giocatore offensivo rumeno.

Una nuova alternativa in attacco a Politano per puntellare la rosa azzurra del futuro. Tutto dipenderà anche dalla decisione che prenderà Antonio Conte: l’allenatore del Napoli è stato accostato alle big italiane, come Milan e Juventus. Si siederà al tavolo con il presidente De Laurentiis soltanto al termine della stagione: ormai ci siamo per nuovi affari suggestivi.

Una voglia immensa per delineare le prossime mosse di calciomercato in casa Napoli. Dennis Man è pronto a compiere il definitivo salto di qualità dopo gli anni d’oro al Parma: Mazzocchi è pronto a tornare in terra emiliana dopo aver mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Saranno ore intense per conoscere i prossimi colpi di mercato per il Napoli. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per allestire una rosa super competitiva anche in vista della qualificazione alla prossima Champions. Una stagione da incorniciare per come andrà a finire: ormai ci siamo per una nuova svolta in sede di calciomercato.