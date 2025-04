Napoli: tegola Neres, svelati i veri tempi di recupero

L’infortunio del brasiliano continua a tenere banco in casa partenopea. Il giocatore ha una speranza anche se non è assolutamente semplice

Il finale di stagione di Neres non è assolutamente come quello che il calciatore si aspettava. Il brasiliano si è fermato ancora una volta per infortunio e le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra e non si tratta di un problema di poco conto.

È un secondo infortunio nel giro di due mesi per Neres. Conte ha dato colpa ai campi di allenamento, ma la fragilità dal punto di vista muscolare del brasiliano è sempre stata un punto debole per il calciatore. Ora, come riferito dal Corriere dello Sport, dovranno essere fatti tutti gli approfondimenti del caso per avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Ci sarebbe una data cerchiata in rosso sul calendario per il ritorno in campo del brasiliano. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio se Conte potrà contare sul giocatore in questo finale di stagione.

Napoli: infortunio Neres, quante partite salta

La notizia della lesione è stata una tegola importante per il Napoli. Si sa quanto Conte va molto cauto sugli infortuni e non sempre i giocatori sono rientrati appena smaltito il guaio fisico. Per questo motivo si è parlato tanto della possibilità di una stagione finita per il calciatore. Ma in realtà, stando all’edizione quotidiana del giornale sportivo, potrebbe non essere assolutamente così. Il condizionale è d’obbligo e ci vorrà del tempo per avere un quadro più chiaro.

Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, Neres vorrebbe chiudere la stagione in campo. Il brasiliano punterebbe ad un rientro in campo per l’ultima giornata di campionato. Un recupero che al momento resta una ipotesi e molto dipenderà da come si svilupperà il campionato. In caso di Scudetto oppure di spareggio, il brasiliano potrebbe davvero almeno andare in panchina contro il Cagliari. Se la classifica parlerà di secondo posto, allora Conte non si prenderà rischi.

Insomma, non si ha un quadro chiaro sull’infortunio di Neres. La speranza del tecnico è che il brasiliano possa recuperare nel minor tempo possibile e la date cerchiata in rosso è quella dell’ultima giornata di campionato.

Tegola Neres: scelto il sostituto

L’infortunio di Neres potrebbe portare Conte a ritornare alle due punte con Raspadori al fianco di Lukaku. Un modulo che ha dato dei risultati importanti anche se per adesso si è nel campo delle ipotesi.

Vedremo quali scelte farà Conte dopo il guaio del brasiliano. Poi nelle prossime settimane si valuterà se si potrà recuperare Neres per l’ultima giornata oppure la stagione è realmente finita.