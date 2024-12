Napoli, addio a gennaio: vola in Spagna

Il Napoli continua a pensare anche a numerosi affari in entrata, ma occhio all’addio a gennaio del giocatore azzurro: vola subito in Spagna

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntare a nuovi obiettivi di calciomercato in ottica futura. A gennaio potrebbe subito dire addio al Napoli: spunta il retroscena dalla Spagna. Conte ha chiesto a gran voce nuorinforzi anche in vista della prossima qualificazione in Champions League. vi Il Napoli continua a viaggiare spedito in campionato collezionando punti fondamentale in ottica futura. Spunta anche l’addio a sorpresa: può volare subito in Spagna visto che non fa parte del progetto azzurro.

Napoli, intreccio totale a gennaio: l’annuncio a gennaio

Saranno settimane importanti anche per il calciomercato in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentare Antonio Conte su questo fronte dopo un inizio spumeggiante in Serie A: ecco anche il possibile addio a gennaio, la sua nuova destinazione a sorpresa.

Come svelato dal portale fichajes.net, il difensore del Napoli, Rafa Marin, è pronto a lasciare la squadra azzurra a gennaio. Il Villarreal ha messo gli occhi su di lui per dire addio già nella sessione invernale. Il difensore spagnolo non è al centro del progetto azzurro e così il club della Liga potrebbe così chiudere l’affare in tempi brevi. Il ds Manna è molto attivo per pensare alle nuove mosse strategiche sul fronte calciomercato: può fare subito le valigie per giocare con maggiore continuità in Spagna.

Rafa Marin scalpita per una maglia da titolare che potrebbe arrivare già nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Il difensore spagnolo è voglioso di mettere in luce tutte le sue qualità: in Serie A non è ancora arrivato il suo debutto. Si era parlato anche di un suo possibile ritorno al Real Madrid: spunta il nuovo intreccio in casa azzurra per il suo futuro.

Tutto può cambiare improvvisamente per il Napoli: oltre Rafa Marin, anche Raspadori ha chiesto più spazio a Conte in vista dei prossimi mesi. A gennaio potrebbe arrivare anche il suo addio per non perdere anche la Nazionale italiana: un momento decisivo per pensare alle prossime mosse di calciomercato.

Il difensore spagnolo del Napoli vorrebbe nuove chance per giocare con maggiore continuità: spunta così l’idea Villarreal per mettersi subito a disposizione del top club della Liga. Ormai ci siamo: va presa subito una decisione.