Napoli, regalo per Conte: intreccio con la Roma

Il Napoli continua a programmare la prossima sessione di calciomercato: il presidente De Laurentiis fa sul serio, nuovo intreccio in casa Roma

Saranno settimane intense per arrivare a gennaio già con un piano ben scritto. Il Napoli è alla ricerca di validi difensori per puntellare la difesa a disposizione di Conte: Rafa Marin e Juan Jesus sono pronti già a salutare la squadra azzurra. Il ds Manna è pronto a pensare già a colpi in ottica futura: l’allenatore del Napoli ha invocato nuovi rinforzi in caso di ritorno in Champions League.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: nuovo intreccio suggestivo con Roma e Juventus. Il presidente De Laurentiis intende regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte: spunta la mossa a sorpresa del direttore sportivo Giovanni Manna. Il mese di gennaio sarà importante per andare a chiudere colpi suggestivi in ottica futura: il nuovo intreccio da urlo in Premier League, c’è anche il forte interessamento della Roma.

Napoli, un nuovo colpo in difesa: affare per Conte

Il ds del Napoli vorrebbe subito rinforzare la rosa a disposizione di Conte: un nuovo affare in difesa per continuare il percorso di crescita anche in vista della prossima stagione. Il ritorno in Champions è la priorità assoluta della squadra azzurra: ecco il profilo da chiudere subito.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli ha messo nel mirino altri due difensori per puntellare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte. Beukema del Bologna e Senesi del Bournemouth sono pronti a cambiare squadra, ma anche Juventus e Roma sono alla ricerca di nuovi validi difensori a gennaio. La concorrenza è folta per le big della Serie A che vogliono approfittare della sessione invernale di calciomercato.

Senesi è stato accostato anche al Napoli già in passato, ma la stessa società partenopea gli ha preferito nuovi profili importanti per la difesa. Ora il difensore argentino è tornato alla ribalta venendo monitorato attentamente dalla dirigenza del Napoli: spunta il nuovo affare sorprendente.

Anche la Juventus è sulle tracce di Beukema che sta collezionando prestazioni importanti con la maglia del Bologna: un nuovo intreccio suggestivo in casa azzurra con le big della Serie A. Il Napoli è pronto a chiudere nuovi affari a gennaio, ma la concorrenza è davvero folta in vista del futuro.