Calciomercato, colpo in difesa: arriva da Barcellona

Nuovi colpi in Serie A per le big italiane che hanno intenzione di puntellare le rispettive rose. Ecco il nuovo colpo dal Barcellona: ecco la sua prossima destinazione

Sarà un mese di gennaio ricco di colpi di scena. I top club italiani sono pronti a chiudere affari sensazionali in vista del futuro: ecco la mossa a sorpresa in Serie A, arriva direttamente dal Barcellona. Non fa più parte del progetto tecnico dei catalani: l’Italia lo aspetta a braccia aperte.

Sarà pronto subito a cambiare aria per tornare ad essere protagonista. La sua storia d’amore con il Barcellona è arrivata ai titoli di coda: ora le big della Serie A potrebbero avere la meglio, che duelli a distanza in Italia. Il Napoli sta virando su altri obiettivi di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ecco finalmente la verità per chiudere subito il colpo.

Serie A, un nuovo innesto a gennaio: colpo delle big italiane

Un momento strategico per mettere a segno nuovi colpi da urlo immediati in vista della sessione invernale di calciomercato. Spunta il nuovo intreccio da Barcellona: può partire subito, ecco la verità dalla Spagna.

Come svelato dal portale fichajes.net, il futuro di Andreas Christensen è lontano da Barcellona. Le big della Serie A, come Inter, Juventus e Milan, sono pronte a duellare per ingaggiare il centrale danese che è pronto a volare così in Italia per una nuova avventura suggestiva in carriera.

Il giocatore blaugrana è stato fuori per tanto tempo a causa dell’infortunio al tendine d’Achille, ma quando è tornato a disposizione non è stato utilizzato come un tempo. Ora potrebbe fare subito le valigie anticipando la fine del suo contratto in scadenza nel 2026: il Barcellona lo lascerà partire subito per nuovi innesti più giovani da inserire nella rosa di Flick. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma il club catalano è pronto a trattare per l’addio di Christensen.

Un momento decisivo per continuare a puntare in alto con acquisti di livello internazionale: Milan, Juventus ed Inter continuano a monitorare attentamente il colpo Christensen. Il Barcellona potrebbe pensare alla cessione immediata: a gennaio è pronto a volare in Italia per una nuova avventura suggestiva. Il danese vorrebbe tornare a giocare con più continuità per essere protagonista sempre in Nazionale.