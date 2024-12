Napoli, Conte cambia modulo: la sorpresa dal primo minuto

Il Napoli si appresta a scendere in campo giovedì sera all’Olimpico contro la Lazio. Nuova mossa strategica a sorpresa dal primo minuto, cambio modulo per Conte

Saranno ore intense in casa Napoli per preparare in pochi giorni la doppia sfida contro la Lazio. Prima la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia, poi la sfida decisiva al Maradona per allungare in classifica. Conte sta preparando una mossa a sorpresa con un nuovo indizio tutto da scoprire.

La dirigenza partenopea è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Il Napoli continua a macinare punti in Serie A, ma ora si appresta a preparare la sfida decisiva in Coppa Italia. Il prossimo avversario degli azzurri sarà la Lazio targata Marco Baroni, reduce da una brutta sconfitta al Tardini contro il Parma. C’è voglia di riscatto per Pedro e compagni che hanno intenzione di superare il turno proprio come il Napoli: ecco la nuova mossa di Conte, cambierà anche sistema di gioco per affrontare i biancocelesti.

Napoli, la nuova mossa di Conte: la strategia

Gli azzurri sono pronti a tornare protagonisti in Champions League, ma il percorso di crescita passerà anche dalle sfide di Coppa Italia per stabilire i prossimi obiettivi stagionali. Conte cercherà di coinvolgere anche i calciatori che non sono stati utilizzati tanto finora.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli ha intenzione di cambiare pelle per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Conte sta pensando a rivoluzionare il sistema di gioco passando al 4-2-3-1 con Raspadori al fianco di Raspadori: un nuovo ruolo per l’attaccante azzurro che è stato provato anche in passato come mezzala da Rudi Garcia.

Una mossa strategica per dare così più spazio al giocatore della Nazionale italiana che è apparso scontento nelle ultime settimane. Il Ct Spalletti gli ha consigliato di essere protagonista in Serie A aumentando il suo minutaggio: ora Conte gli darà spazio dal primo minuto in Coppa Italia.

Per la Lazio ci sarà tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta al Tardini contro il Parma: Baroni dovrà fare a meno di tanti centrocampisti e darà spazio anche all’ex Hysaj come riportato da Il Messaggero. Sfida da replicare dopo pochi giorni al Maradona per un duello d’alta quota contro i biancocelesti che sono partiti forti in campionato.