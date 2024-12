Napoli, nuovo colpo in difesa: affare da Praga

Il Napoli è pronto a regalare un innesto di qualità per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte. Ecco la nuova idea da Praga, il profilo giusto

Un momento decisivo per continuare a sognare anche in ottica calciomercato. Il Napoli è proiettato già a gennaio per mettere a segno nuovi rinforzi di livello internazionale: può arrivare direttamente da Praga, ecco il nuovo intreccio decisivo per puntellare la difesa di Conte.

Il ds Manna è molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco l’intreccio decisivo in vista della sessione invernale di calciomercato: il Napoli vorrebbe subito chiudere il colpo in difesa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Un inizio spumeggiante per la squadra azzurra guidata da Conte: ecco il profilo a sorpresa per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro. Il presidente De Laurentiis è pronto a sborsare tanti milioni per puntellare la difesa del Napoli: il nuovo intreccio da Praga.

Napoli, l’intreccio da Praga: colpo per Conte

Un nuovo affare in difesa per Antonio Conte: urgono rinforzi per la retroguardia a disposizione dell’allenatore del Napoli, un nuovo colpo di scena in casa azzurra.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto a chiudere il colpo in difesa: il 21enne difensore dello Sparta Praga, Martin Vitik, potrebbe essere il profilo giusto per Antonio Conte. L’allenatore azzurro vorrebbe subito a gennaio nuovi rinforzi per continuare a macinare punti in Serie A: l’obiettivo principale è quello di vivere nuovamente notti da sogno in Champions League. Per lo Scudetto c’è ancora tempo: tutto si deciderà nei prossimi mesi.

La dirigenza partenopea continua a lavorare sotto traccia per individuare i profili giusti per rinforzare così la rosa a disposizione di Antonio Conte. Vitik è già stato accostato in passato al Napoli, ma ora potrebbe vestire finalmente la maglia azzurra. Un momento decisivo per sognare ancora in grande: il Napoli non vuole badare a spese per tornare a vincere lo Scudetto che al momento resta un sogno socchiuso nel cassetto.

L’obiettivo primario della squadra azzurra è il ritorno in Champions League per tornare a vincere notti da sogno a livello internazionale. Vitik è pronto a cambiare aria per mettersi a disposizione di Antonio Conte: un nuovo affare a sorpresa a gennaio. Ormai ci siamo.