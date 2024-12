Ex Napoli, esclusione Koulibaly: torna in Serie A

Koulibaly è pronto a volare nuovamente in Serie A. L’ex difensore del Napoli è stato escluso a sorpresa: è fuori dalla lista, cosa succede ora

Una nuova mossa strategica per il futuro di Kalidou Koulibaly. L’ex centrale azzurro è pronto a cambiare aria dopo l’esclusione da parte del club arabo: cos’è successo nelle ultime ore per quanto riguarda il futuro senegalese. Conosciamo ogni dettaglio della possibile operazione in Serie A: i tifosi italiani già sognano il ritorno dell’esperto difensore.

Il Napoli è alla ricerca di nuovi difensori in vista della prossima stagione. Koulibaly si libererà a breve dal club arabo che l’ha escluso per un motivo ben preciso: un nuovo intreccio suggestivo in Serie A. L’esperto centrale senegalese vuole continuare ad essere protagonista nel calcio europeo: potrebbe subito tornare in Italia, ecco come stanno le cose in ottica futura.

Ex Napoli, l’addio di Koulibaly: la svolta dall’Arabia

Una notizia che ha sconvolto tutti lanciata pochi minuti fa dalla Spagna: Kalidou Koulibaly dovrà dire subito addio al club arabo che l’ha fatto fuori dalla lista. Un nuovo colpo da urlo in ottica futura: ecco la strategia di calciomercato già in vista di gennaio.

Come svelato dal quotidiano spagnolo Marca, l’Al-Hilal ha escluso Kalidou Koulibaly per la lista invernale della Champions League asiatica. L’ex difensore del Napoli è pronto a volare in Serie A con una nuovo intreccio decisivo: poche settimane ai microfoni di Sport Mediaset aveva svelato di trovarsi molto bene in Arabia Saudita. Ora potrebbe aprirsi uno spiraglio decisivo per il colpo ad effetto chiamato Koulibaly: il problema resta il suo ingaggio.

Il centrale senegalese è intenzione a firmare subito la rescissione consensuale, ma il club arabo potrebbe darlo in prestito fino al 2026. La decisione ha sorpreso lo stesso Koulibaly: secondo le ultime indiscrezioni i dirigenti arabi hanno giudicato le sue prestazioni al di sotto delle aspettative.

E così arriverà a breve il suo addio sorprendente: le big della Serie A e d’Europa sono pronte a fare follie per Koulibaly. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione in tempi brevi: la svolta totale per continuare ad essere protagonista nel calcio europeo.

Tutto cambia in poco tempo: le vie del calciomercato sono infinite, spunta il nuovo intreccio per conoscere così la prossima squadra dell’ex difensore del Napoli. Difficilmente vestirà nuovamente la maglia azzurra a causa dell’esoso ingaggio, ma il suo legame con la squadra partenopea sarà eterno.