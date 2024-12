Napoli, Conte rivoluziona tutto: quattro cambi in attacco

Il Napoli non vuole sprecare energie inutili in vista delle prossime sfide stagionali. Spunta la rivoluzione di Antonio Conte: ecco chi giocherà dal primo minuto

Una nuova decisione arrivata pochi minuti fa per le scelte di formazione di Antonio Conte. Una sfida da prendere con le pinze quella contro la Lazio in Coppa Italia: ci sarà una rivoluzione totale da parte dell’allenatore azzurro con cambi soprattutto nel reparto offensivo.

Il Napoli scenderà in campo giovedì sera all’Olimpico di Roma per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Un altro impegno settimanale per gli azzurri che cercheranno di passare al turno successivo, ma la priorità per Conte resta il campionato.

La squadra partenopea continua a macinare punti in classifica in Serie A per consolidare così la prima posizione in classifica, ma il percorso sarà pieno di ostacoli con le altre big d’Italia pronte a risalire in tempi brevi. Spunta la nuova rivoluzione in attacco: ecco finalmente la decisione a sorpresa di Conte.

Napoli, nuove scelte di Conte in attacco: la rivoluzione

Come svelato dall’edizione odierna di Cronache di Napoli, Conte ha intenzione di rivoluzionare l’attacco azzurro in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Spazio a Simeone, Ngonge, Raspadori e Neres per far rifiatare Kvara e Lukaku così come McTominay e Politano: un momento decisivo della stagione per dosare al meglio le forze in vista del prossimo impegno in Serie A ancora contro i biancocelesti.

Un momento già decisivo della stagione per conoscere i reali obiettivi della squadra guidata sapientemente da Antonio Conte. Il Napoli è tornato a gioire di domenica in domenica, ma il nuovo percorso è iniziato da pochi mesi. Spuntano così le prime indiscrezioni di formazione per affrontare la Lazio in Coppa Italia anche in proiezione della sfida in campionato.

Raspadori cercherà di conquistare maggiore fiducia dopo le tante sfide viste dalla panchina: a gennaio potrebbe anche andare via per una destinazione più suggestiva. L’attaccante del Napoli ha reclamato più spazio per essere protagonista ancora in Nazionale con il Ct Spalletti che gli ha dato ragione dopo le sue dichiarazioni.

Anche Lukaku si siederà inizialmente in panchina per essere disponibile così a partita in corso: le scelte di formazione di Conte saranno logicamente fatte anche in funzione della gara di campionato in programma domenica sera al Maradona proprio contro i biancocelesti.