Napoli, affare fatto per Conte: 30 milioni

Il Napoli continua a monitorare attentamente i colpi per gennaio. Spunta il sì decisivo di Antonio Conte: chiusura a 30 milioni di euro

Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte in vista della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli sarà molto attivo a gennaio per scovare affari interessanti in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo in Serie A anticipando le big d’Italia e d’Europa.

Nelle ultime ore erano presenti anche osservatori in tribuna del Manchester United per monitorare le sue prestazioni. Un intreccio decisivo con le big d’Europa: il suo exploit è ormai compiuto ed è pronto per fare le valigie per volare altrove. Una nuova pazza idea in casa Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte: spunta la verità di pochi minuti come annunciato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Napoli, nuovo colpo in difesa: chiusura a 30 milioni

Saranno settimane intense per chiudere immediatamente la trattativa: ecco come stanno attualmente le cose. Una voglia pazzesca di arrivare prima delle altre big d’Europa: Conte avrà un ruolo fondamentale per la chiusura dell’operazione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe così avere la meglio sul laterale danese Patrick Dorgu. Il classe 2004 del Lecce è ambito dalle big d’Europa: anche il Manchester United si è fatto subito sotto per chiudere l’affare con il direttore Corvino.

In occasione della sfida al Maradona contro il Napoli, Conte gli aveva sussurato qualcosa all’orecchio: ora Dorgu dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Il suo ruolo per attitudine è quello di laterale a tutta fascia per sprigionare tutta la sua potenza fisica abbinata ad una buona qualità. Nelle ultime sfide di campionato è stato schierato anche esterno d’attacco per dare maggiore vitalità al reparto offensivo di Giampaolo.

Il Napoli cercherà di chiudere subito l’affare anche a gennaio per poi darlo in prestito al Lecce per il prosieguo della stagione. La società partenopea vorrebbe così anticipare le big d’Europa in vista del prossimo anno con il ritorno immediato in Champions League.

Conte ha invocato già nuovi rinforzi in caso di ritorno in campo internazionale: la rosa va puntellata per disputare sfide ogni tre giorni. Dorgu è pronto a cambiare aria: il Napoli vuole subito pensare al futuro dopo l’inizio spumeggiante in Serie A. Conte è deciso per il laterale danese pronto a vestire la maglia azzurra.