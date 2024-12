Conte cambia ancora il Napoli: ruolo inedito per Anguissa

Nonostante il primo posto Antonio Conte continua ad apportare delle piccole ma decisive modifiche al Napoli ed ora a mutare posizioni è Frank Zambo Anguissa. Si tratta di una svolta non di poco conto che può spalancare nuovi orizzonti per questa squadra che può solo crescere e migliorare.

In questa rinascita del Napoli ha ricoperto un ruolo fondamentale il camerunese. E’ letteralmente rinato, sin dalle prime battute, con la cura Antonio Conte ed anche lui ha beneficiato tantissimo dell’arrivo di Scott McTominay. Che in termini muscolari ha dato un grandissimo contributo ed aiuto all’ex Fulham. I tre mediani, in tal senso, si completano alla perfezione.

Ci sono, infatti, il fosforo di Stanislav Lobotka, i muscoli del numero 99 e la classe e gli inserimenti dello scozzese ex Manchester United. In tal senso, però, Conte è noto per essere un perfezionista ed in tal senso sta lavorando per una nuova modifica. Ed il protagonista che si sposta di posizione è proprio Zambo Anguissa.

Napoli, altro cambiamento da parte di Conte: le ultime

Dopo le difficoltà avute nella passata stagione, quest’anno sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. E’ tornato ad essere il dominatore del centrocampo per la sua capacità di farsi trovare in ogni zona del campo. Rompe, imposta e si inserisce. In tal senso, a molti forse è sfuggita una novità tattica apportata da Conte.

Al fine di abbassare Masina nella partita contro il Torino Antonio Conte ha alzato la posizione di Anguissa, con McTominay che invece si è abbassato andando ad affiancare Stanislav Lobotka. Un dettaglio che, però, è risultato decisivo al fine di abbassare il braccetto dei granata che, tra i tre, aveva maggiore possibilità di spingere.

Napoli, ruolo inedito per Anguissa: la mossa di Conte

Proprio questa posizione da finto trequartista, per così dire, spiegano anche il fatto che il gol di McTominay nasca da una posizione particolare assunta da Anguissa, che si trovava insolitamente sul versante sinistro. Gli è stata data maggiore libertà ed i risultati in tal senso pagano.

Sono i dettagli che, nel grande calcio, fanno la differenza ed Antonio Conte lo sta dimostrando una volta di più. Una posizione inedita per Anguissa è stata una delle chiavi che hanno consentito al Napoli di superare un altro ostacolo, il Torino, e di restare in vetta.