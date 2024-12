Mancini torna in Italia: nuovo esonero e colpo di scena

In maniera del tutto inattesa Roberto Mancini, dopo l’addio all’Arabia Saudita, può seriamente far rientro in Italia. Il club ha deciso, a quanto pare, per l’esonero ed è pronto a puntare proprio su di lui. E la notizia rappresenta un importante colpo di scena per la carriera dell’ex CT della Nazionale italiana.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha fatto un percorso incredibile nella sua carriera. Non ha mai avuto paura di grandi sfide, come certificato dal coraggio avuto nell’accettare alcune sfide professionali. A partire dalla crescita che ha regalato al Manchester City fino ad arrivare agli ottimi risultati raggiunti, per la squadra che aveva, con l’Inter.

L’apice, però, lo ha raggiunto con la Nazionale italiana, con cui in maniera del tutto inaspettata e con una proposta di gioco di altissimo profilo ha vinto Euro 2020. Non è andata particolarmente bene l’avventura in Arabia Saudita. Ora, però, è pronto a rimettersi in gioco ed emerge una possibilità che rappresenta un autentico colpo di scena per Roberto Mancini.

L’ex Inter e Manchester City può tornare in Italia: le ultime

In Italia ha guidato, sempre centrando gli obiettivi fissati dai club con cui ha lavorato, con Fiorentina, Inter e Lazio, oltre che in Nazionale. Ora, però, arriva per lui una chiamata alla quale sarà molto, molto difficile dire di no. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato da vari media, infatti, la Sampdoria ha praticamente deciso di sollevare dal proprio incarico, dopo Andrea Pirlo, anche Sottil. E tra i nomi che circolano per raccoglierne l’eredità c’è proprio quello di Roberto Mancini. Ma andiamo a vedere quanto è fattibile questa operazione che sarebbe a dir poco epocale.

Mancini, occasione Sampdoria per lui: cosa c’è di vero

Ha sempre ribadito che la sua idea sia chiudere il cerchio allenando la Sampdoria, dopo le straordinarie cose fatte in maglia blucerchiata da calciatore. Sarebbe sicuramente una ipotesi suggestiva quella di un ritorno a Genova di Roberto Mancini, ma la strada è a dir poco in salita.

Per la Sampdoria, infatti, dopo gli esoneri di Andrea Pirlo e di Sottil, sarebbe a dir poco gravoso sostenere l’ingaggio anche dell’ex CT. Da parte del tecnico, in tal senso, servirebbe un sacrificio economico enorme. Ma sognare in un momento così difficile per i tifosi della Samp può solo far bene.