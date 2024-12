Napoli, allarme Lukaku: “Niente gol e non solo”

Nonostante il primo posto in classifica, continua a suonare forte l’allarme relativo a Romelu Lukaku. Nei confronti del centravanti belga arrivano adesso delle parole molto dure che non riguardano solo il bottino di gol fin qui portato a casa. Ecco che cosa hanno detto e per quale motivo ora è stato criticato.

Il primo posto in classifica ha fatto letteralmente rinascere il Napoli in ogni sua componente. La cura Antonio Conte ha dato degli effetti non solo impressionanti e devastanti, ma anche praticamente immediati. Adesso, però, non è il momento di fermarsi e bisogna continuare a correre ed a fare quanto si sta facendo.

Tutto nasce dalla solidità difensiva, mentre i numeri in attacco non sono entusiasmanti allo stato attuale delle cose. Ed in maniera del tutto inevitabile al centro della critica ci sta finendo spesso Romelu Lukaku, che anche ieri è rimasto a secco. In tal senso, nei confronti dell’ex centravanti di Inter e Roma arrivano delle parole molto dure. Andiamo a vedere le ultime.

Il belga nel mirino della critica: “Niente gol e non solo”

Nelle ultime uscite ha fatto registrare degli importanti passi in avanti dal punto di vista del rendimento, avvicinandosi in parte a quelle che sono le esigenze di Antonio Conte. Che, come è noto, per il gioco che esprime si appoggia moltissimo sul proprio centravanti. E per questo ha bisogno di uno con le caratteristiche di Big Rom.

Non è convinto, però, di quanto sta facendo Romelu Lukaku l’ex calciatore ed ora opinionista di Sky Sport Paolo Di Canio. Nel corso di Sky Calcio Club, infatti, ha sottolineato come il Napoli sia primo nonostante il suo centravanti latiti e che di fatto non segni. Ed in tal senso c’è anche un altro problema nella sua analisi.

Lukaku criticato: “Latita e perde quasi ogni pallone”

Dal suo punto di vista, infatti, il lavoro di Conte si basa molto sul fatto che va data la palla al centravanti per lasciar salire la squadra. Il problema, però, è un altro.

Secondo Di Canio, infatti, Lukaku perde diciotto palloni su venti che gliene arrivano. Insomma, al momento sembra che tutto stia andando male per il belga. Nonostante i 5 gol ed i 5 assist fin qui realizzati tra Serie A e Coppa Italia.