Mercato Napoli, colpo a sorpresa in difesa: intreccio con la Juve

Mercato Napoli, arriva la svolta per un colpo del tutto inatteso che può rinforzare la linea di difesa dei partenopei. Si tratta di un affare che può far esultare Antonio Conte e che, però, fa nascere un interessante intreccio di calciomercato con la Juventus di Cristiano Giuntoli. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri si stanno guardando attorno con grande attenzione. Come ribadito anche da Antonio Conte ieri dopo la vittoria sul Torino fondamentale per difendere il primo posto in classifica, questa squadra necessita di rinforzi. Soprattutto se questa squadra dovesse riuscire a trovare la via per tornare in UEFA Champions League.

Questo, in tal senso, è l’obiettivo primario fissato dal club, che però a sorpresa si trova a competere addirittura per lo Scudetto. A gennaio serve puntellare la linea di difesa ed in tal senso emerge una ghiotta opportunità per il Napoli. Piace, infatti, un difensore che può innescare un interessante intreccio con la Juventus. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa in difesa

Alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno, che stanno facendo cose egregie, Rafa Marin e Juan Jesus non stanno dando le adeguate risposte. Per questo il Napoli sta cercando un difensore centrale che possa completare il reparto arretrato e sono tanti i nomi che sono presenti sulla lista di Giovanni Manna.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” ieri, tra questi c’è anche Antonio Silva del Benfica. E’ di oggi, invece, l’interessamento della Juventus nei confronti del difensore portoghese, con il Napoli ed i bianconeri che dunque si trovano ad intrecciare le armi sul mercato. Ed andiamo a vedere perché gli azzurri potrebbero gioire.

Napoli, intreccio con la Juventus: coinvolto Antonio Silva

Se Cristiano Giuntoli dovesse riuscire a trovare la quadra per Antonio Silva, che costa tanto per quelle che sono le possibilità economiche del Napoli, allora si potrebbero spalancare le porte per il principale obiettivo dei partenopei, vale a dire Danilo.

In questo caso, infatti, Thiago Motta avrebbe a disposizione quella pedina che gli occorre per poter dare il via libera alla cessione del brasiliano. Insomma, da questo intreccio potrebbero uscirne tutti soddisfatti e con i rinforzi necessari. Si attendono sviluppi, arrivati a questo punto.