Napoli: colpo a sorpresa, arriva a gennaio

Manna prosegue il suo lavoro per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Nelle ultime ore è spuntato un nome inaspettano

Manca ormai un mese all’apertura della sessione invernale di calciomercato e in casa Napoli sono in corso tutte le riflessioni del caso. L’obiettivo da parte dei partenopei è quello di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e per questo motivo si sta cercando di individuare i giocatori giusti per alzare la qualità e il livello della squadra. Per il momento siamo comunque nella fase embrionale delle trattative, ma ben presto si potrebbe entrare nel vivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe pensare ad una vecchia conoscenza del calcio italiano per il calciomercato invernale. Siamo solamente naturalmente nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e se ci sarà l’opportunità oppure no di chiudere realmente questo colpo.

Calciomercato Napoli: Manna chiude il colpo, i dettagli

Nonostante le smentite arrivate da Fedele, il giocatore sembra comunque essere sul taccuino di Manna per rinforzare il reparto di sinistra. L’ingresso di Spinazzola alto a destra contro il Torino sembra rappresentare una sorta di conferma come non convince nel suo ruolo naturalmente e non possiamo escludere un intervento per consentire a Conte di avere una valida alternativa a Olivera durante la seconda parte di stagione.

Il nome che negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli in ottica calciomercato invernale è quello di Emerson Palmieri. L’esterno continua ad essere un punto fermo del West Ham, ma ad una chiamata del Napoli difficilmente direbbe di no e per questo motivo non possiamo escludere una fumata bianca in caso di tentativo da parte dei partenopei. Naturalmente resta da capire se Conte vuole un giocatore simile per quel ruolo o magari deciderà di aspettare l’estate e poi sciogliere i dubbi.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione. Emerson Palmieri resta un nome spendibile per il Napoli durante il calciomercato invernale. Vedremo se alla fine avrà ragione Fedele e si punterà su un obiettivo differente oppure si andrà con forza sull’ex Roma e attuale giocatore del West Ham.