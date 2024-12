Napoli: decisione presa, l’annuncio da Milano

I partenopei sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. E su un giocatore ormai non ci sono dubbi. I dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I partenopei, come spiegato in più di un’occasione, si muovono su due fronti. Il principale è sicuramente quello di dare al tecnico dei giocatori pronti e da utilizzare nell’immediato. Ma lo sguardo è rivolto anche alla prossima stagione e alla necessità, come ammesso anche dallo stesso allenatore, di alzare il numero e la qualità della rosa se si vuole puntare in grande.

Ma non sempre la strada è in discesa. Come riferito da Gazzetta.it, un club ha preso una decisione molto importante su un possibile obiettivo del Napoli e non si attendono delle novità in questo senso. La posizione è molto chiara e per i partenopei, almeno in ottica calciomercato invernale, non sembrano esserci particolari speranze. Poi gli azzurri un tentativo lo faranno e vedremo se si arriverà o no all’accordo.

Calciomercato Napoli: sfuma un obiettivo? La posizione è chiara

Il Napoli ha in lista diversi giocatori e proverà comunque a raggiungere gli obiettivi sia subito, ma magari anche direttamente la prossima estate. L’idea da parte di Manna è quella di provare a formare una squadra ancora molto più competitiva entro luglio così da poter sognare in grande anche in Europa. Compito non facile e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Intanto per Bonny la strada è in salita. Nonostante il Napoli spera di poter avere il giocatore subito, il Parma non ha intenzione di cederlo durante il calciomercato invernale e rinvia ogni discussione a luglio. I partenopei, comunque, un tentativo lo proveranno a fare e magari chiuderanno il colpo senza portarlo subito alla corte di Conte. Siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere certezze.

Al momento l’unica sicurezza è rappresentata dal fatto che il Napoli è fortemente interessato a Bonny in ottica calciomercato invernale anche se si preannuncia sin da subito una trattativa complicata. Per questo motivo non è da escludere che tutto possa essere rinviato all’estate quando da parte dei Ducali si è pronti ad aprire alla sua cessione.