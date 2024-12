Napoli: asse con il PSG, c’è il sì di Luis Enrique – ROMANO

I partenopei presto potrebbero bussare alla porta dei parigini per intavolare una doppia trattativa: il tecnico del club francese ha aperto all’ipotesi

Parigi chiama, Napoli risponde. I partenopei sono pronti a sedersi al tavolo con il club francese per intavolare una doppia trattativa nella prossima sessione di calciomercato. Stando alle informazioni di Fabrizio Romano, Luis Enrique avrebbe praticamente deciso per l’esclusione dei due calciatori e una loro partenza a gennaio è più che probabile. Per il momento gli azzurri restano alla finestra considerate le cifre economiche destinate ad essere spese. Ma se dalla Francia dovesse arrivare una apertura a condizioni favorevoli, Manna è pronto a piazzare il colpo.

Le ultime notizie confermano come l’esclusione nell’ultima partita sia legata ad una scelta tecnica da parte di Luis Enrique. Per loro sembra non esserci più spazio nel PSG e il Napoli è pronto a valutare questa possibilità di calciomercato sin da subito. Naturalmente dovranno esserci condizioni favorevoli visto che si tratta di due giocatori di livello assoluto.

Napoli: doppio colpo dal PSG, le ultime

Il Napoli già in passato aveva bussato alla porta dei parigini senza trovare, però, una piena disponibilità. Ora le cose sembrano essere cambiate e il club transalpino è pronto a privarsi di due giocatori fondamentali per loro. Luis Enrique non ha intenzione di puntarci e quindi si lavora a trovare una nuova soluzione nel prossimo calciomercato. L’ipotesi è quella di una partenza e Manna è pronto ad approfittare in caso di condizioni favorevoli.

Skirniar e Kolo Muani sono ad un passo dal lasciare il PSG e un pensierino il Napoli è pronto a farlo. Si tratta sin da ora di una doppia operazione molto importante dal punto vista economico e quindi Manna sarà chiamato ad effettuare tutte le valutazioni. Ma sono due giocatori di caratura internazionale e Conte potrebbe davvero chiedere ad ADL di fare un sacrificio pur di rinforzare la squadra con questi profili.

Il centrale slovacco Conte lo conosce molto bene per aver allenato all’Inter. Su Kolo Muani parla il suo curriculum e, soprattutto, il feeling con il gol. Skriniar e l’attaccante francese restano due opportunità di calciomercato da considerare. Poi bisognerà capire se le condizioni economiche poste dal PSG consentiranno di chiudere questa operazione oppure si dovrà fare un passo indietro. Di certo, però, è pronto a fare un tentativo per portare i calciatori a Napoli.