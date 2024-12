Maxi operazione tra Napoli ed Empoli: quattro giocatori coinvolti

I rapporti tra le due società sono sempre stati ottimi ed ora si pensa a chiudere un quadruplo affare. Conte aspetta i suoi primi rinforzi

L’asse Napoli–Empoli è destinato a rinforzarsi nelle prossime settimane. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, i due club sono in contatto ormai da tempo per definire alcune operazioni. L’idea di Manna era quella di rinviare il discorso a giugno, ma ora le cose sembrano essere nuovamente cambiate e non è da escludere che si possa arrivare ad un via libera magari già a gennaio. I discorsi tra le dirigenze sono avviati e presto si proverà a definire il tutto.

Stando alle ultime informazioni, l’obiettivo del Napoli è quello di riuscire a portare almeno due rinforzi a Conte dall’Empoli in questo calciomercato e percorso inverso lo dovrebbero fare due calciatori dei partenopei. Il condizionale è d’obbligo visto che non si hanno certezze, ma la strada è ormai segnata e quindi a Castel Volturno c’è fiducia sulla possibilità di chiudere una operazione simile magari già nei primi giorni di gennaio.

Calciomercato Napoli: scambio con l’Empoli, i dettagli

Il Napoli valuta la possibilità di fare un doppio scambio con l’Empoli. I discorsi sono ormai avviati da tempo e per questo motivo non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca già nei primi giorni di gennaio. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma di certo le trattative sono in corso e a Castel Volturno c’è fiducia di poter chiudere il tutto a breve.

Sono quattro i giocatori destinati ad essere coinvolti in questa trattativa. Stando alle indiscrezioni del quotidiano partenopeo, Zerbin è ad un passo dal trasferirsi all’Empoli. In cambio il Napoli potrebbe avere il cartellino di Ismajli. Il centrale è in scadenza con i toscani e per il momento non ha rinnovato. Ma i due club starebbero anche valutando la possibilità di una operazione tra Fazzini, che andrebbe a rinforzare la squadra di Conte in questo calciomercato, e Ngonge.

Possibile, quindi, un doppio scambio tra Napoli ed Empoli: Ngonge–Fazzini e Zerbin–Ismajli. I dialoghi tra le due squadre sono in corso ormai da tempo e l’ipotesi di calciomercato non è assolutamente da escludere. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.