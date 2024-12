Napoli, nuovo arrivo dall’Empoli: maxi scambio accontenta Conte

Il Napoli in vista di gennaio si continua a muovere senza soluzione di continuità ed ora arriva la svolta per il nuovo arrivo direttamente dall’Empoli. Il maxi scambio può accontentare Antonio Conte per una sua esigenza e sono decisivi anche i buoni rapporti che da anni ci sono tra i due club in questione.

Si tratta di un momento davvero positivo per gli azzurri oggi, che si sono lasciati alle spalle le due sconfitte contro la Lazio con una tenuta mentale davvero impressionante. La strada ad Udine si era messa in salita, come si suol dire, ma alla fine nella ripresa hanno prima pareggiato e poi iniziato davvero a dilagare.

In tal senso, la squadra resta a due soli punti dalla vetta della classifica nelle mani dell’Atalanta, ma per continuare a lottare per il titolo per gennaio servono rinforzi. In tal senso, Giovanni Manna è già al lavoro per regalare a questo Napoli i rinforzi di cui ha bisogno. E per accontentare il suo tecnico, adesso sta guardando in casa Empoli. Ed attenzione al maxi scambio.

Gli azzurri lavorano al colpo dall’Empoli: le ultime

L’Empoli rappresenta probabilmente la principale sorprese di questa prima parte di stagione. La squadra di D’Aversa sta sorprendendo tutti con la sua proposta di gioco, efficace in entrambe le fasi di gioco. Per questo tanti calciatori sono finiti nel mirino dei top club. Anche degli azzurri. Che infatti ora lavorano per affondare il colpo.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, il Napoli è pronto a fiondarsi su Jacopo Fazzini, la vera stella probabilmente di quest’Empoli, e sono già partiti i dialoghi tra i due presidenti. Gli azzurri sono in vantaggio perché si sono mossi già in estate ed hanno la carta del maxi scambio che fa gola ai toscani.

Napoli, nuovo regalo per Conte: decisivo il maxi scambio

Il Napoli, infatti, dal canto suo è pronto a mettere sul tavolo della trattativa anche i prestiti di Zerbin e di Ngonge, che potrebbero finalmente giocare con continuità e rilanciarsi.

D’altronde su Fazzini c’è da tempo anche la Lazio e di conseguenza il club di Aurelio De Laurentiis sa che non c’è tempo da perdere, come si suol dire in questi casi.