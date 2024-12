Napoli, altro guizzo decisivo di conte: ruolo inedito per Di Lorenzo

Tra i grandi protagonisti di questo Napoli non si può non annoverare Giovanni Di Lorenzo ed ora per lui Antonio Conte ha costruito un ruolo tutto nuovo, proprio con l’obiettivo di esaltare le sue doti e le sue qualità. Andiamo a vedere per quale motivo è stata una intuizione davvero geniale.

Tra i grandi, grandissimi protagonisti di questo Napoli non si può non annoverare il suo capitano. Rimasto in estate soprattutto perché con Antonio Conte è subito scoccata la scintilla decisiva, si è imposto come uno dei profili più decisivi in ogni zona di campo. Sicuramente in difesa, dove è tornato a giganteggiare e ad impressionare tutti per la sua solidità.

Ma anche in zona offensiva, dal momento che ha già messo a referto 3 gol ed 1 assist. Antonio Conte non rinuncia praticamente mai a lui ed un motivo ci sarà: il campo, d’altronde, gli dà ragione. In tal senso, però, è arrivato un guizzo che ha messo il tecnico nelle condizioni di provarlo in un nuovo ruolo. Ed in molti si sono persi questo dettaglio.

Altro guizzo di Conte in casa Napoli: le ultime

Ha una qualità tecnica fuori dal comune per essere un difensore e non a caso è diventato un perno prima del Napoli, poi anche scudettato, e poi della Nazionale. Inoltre ha una applicazione tattica che gli consente di eseguire alla perfezione tutto quanto gli viene chiesto dagli allenatori. Ed anche ieri lo ha dimostrato.

Spesso in questa stagione Antonio Conte ha chiesto ai terzini di venire dentro al campo in fase di impostazione, per dare più soluzioni al portatore di palla in fase di costruzione e per dare meno punti di riferimento. Ieri, però, spesso sia Di Lorenzo che Olivera si sono trovati in posizione centrale sulla trequarti. Come nel caso del tiro di Olivera centrale e non solo.

Di Lorenzo sempre sulla trequarti: ruolo inedito per lui

Anche il gol di Anguissa che ha chiuso la partita nasce proprio da un velo fatto in zona centrale da Di Lorenzo, con Simeone che ha poi lanciato in campo aperto il mediano ex Fulham.

A sottolineare questo aspetto è la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, che la presenta come la ulteriore novità introdotta da Conte nel suo Napoli.