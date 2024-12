Napoli: chiuso il primo acquisto, affare da 20 mln

I partenopei sembrano ormai aver definito il primo colpo. Si parla di una operazione destinata ad essere chiusa intorno ai 20 milioni

Il Napoli accelera sul calciomercato. Dopo diverse settimane di riflessioni per cercare di individuare gli obiettivi giusti, i partenopei ora sarebbero passati all’attacco. Secondo le ultime informazioni, Manna sarebbe vicino davvero a chiudere il primo rinforzo per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. La trattativa è ben indirizzata e non è da escludere che presto possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.

Un rinforzo fortemente voluto da Antonio Conte per cercare di alzare il livello della rosa. I discorsi con il club di appartenenza e il suo entourage erano iniziati ormai da diverso tempo ed ora la trattativa è davvero vicina alla chiusura. L’operazione, a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbe concludersi durante il calciomercato invernale. Il Napoli è quindi molto vicino a definire il primo rinforzo.

Calciomercato Napoli: Conte accontentato, ecco il primo acquisto

L’ufficialità ancora non c’è e per questo motivo non sono escluse sorprese, ma a Castel Volturno c’è fiducia nel chiudere la trattativa visto che sembra essere davvero vicino l’accordo di massima. Si tratta di un rinforzo importante e fortemente voluto sia da Manna che da Conte per alzare il livello della rosa a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Napoli ha praticamente definito l’arrivo di Bonny dal Parma. L’affare dovrebbe concludersi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Resta da capire se la fumata bianca ci sarà durante il calciomercato invernale con il giocatore che resterà alla corte di Pecchia fino alla prossima estate oppure il discorso sarà rinviato direttamente a giugno. Una cosa comunque è certa: il giocatore è pronto a diventare un promesso sposo di Conte e il tecnico ha trovato il vice Lukaku che aspettava da tempo. La sua speranza era comunque quella di averlo subito, ma da parte dei Ducali non c’è stata mai una apertura.

Nonostante questo, il Napoli ha deciso di restare con forza sul calciatore per chiudere in ottica prossima stagione. A meno di clamorose sorprese, Bonny si prepara a diventare un giocatore azzurro. Un colpo di calciomercato importante anche se l’attaccante dovrà dimostrare di poter essere decisivo anche in una big e non solo in una squadra che lotta per obiettivi differenti da quelli dei partenopei.