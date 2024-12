Napoli, altra bordata su Lukaku: “Solo in squadre che non vincono”

In casa Napoli Romelu Lukaku continua ad essere al centro di tante polemiche e di critiche. Anche dopo la gara contro l’Udinese in cui il belga è stato davvero decisivo, arriva un nuovo affondo, dal momento che è stato sottolineato come abbia giocato fin qui negli ultimi anni in squadre non progettate per vincere.

E’ stato l’investimento più importante in senso assoluto dell’ultima sessione estiva del Napoli. Antonio Conte lo ha voluto in avanti e lo ha chiesto a gran voce, come era già accaduto in precedenza anche all’Inter. Fino a questo momento, però, più per le prove offerte che per i suoi numeri, non ha pienamente convinto, anche perché dopo Osimhen le aspettative erano alte.

Contro l’Udinese, però, ha trovato ancora una volta la via della rete. Se è vero che i gol del belga non sono stati tanti, è altrettanto vero che fin qui ha sempre segnato reti dal peso specifico enorme. Quella di Udine è solo l’ultimo esempio, ma basti pensare anche a Roma e Milan. In tal senso, però, ora nei suoi confronti arriva un altro duro affondo.

Napoli, altro attacco verso il belga: “Solo in squadre che non vincono”

Il suo impatto con la realtà di Napoli è stato ottimo ed Antonio Conte, al pari di tutto il suo staff, continuano a provare una fiducia enorme ed incondizionata nei suoi confronti. Nonostante alcune volte le sue prestazioni non siano state in linea con le sue aspettative. Adesso, però, arriva una analisi sulla sua situazione che non può non far male.

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, infatti, Paolo Di Canio ha sottolineato come Romelu Lukaku negli ultimi anni abbia giocato solo ed esclusivamente in squadre che non avevano l’assillo della vittoria. L’esempio, in tal senso, è rappresentato dalla Roma. Dal suo punto di vista, le recenti delusioni lo hanno cambiato radicalmente.

Lukaku criticato: “Anche se contro l’Udinese…”

Se è vero come è vero, dal suo punto di vista, che Lukaku non sarà mai più quello ammirato fino a quattro anni fa, è altrettanto vero che quello visto contro l’Udinese fa ben sperare.

Nella partita contro i friulani, come in quella contro la Roma ed il Milan, è stato decisivo e se riesce almeno a trovare la via della rete quando serve può rendersi davvero molto utile.