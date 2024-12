Mercato Napoli, primo innesto a gennaio: annuncio del presidente

Mercato Napoli, arriva la svolta per il primo colpo che arriva direttamente per accontentare una richiesta di Antonio Conte. E’ lui il primo innesto per la sessione invernale nelle intenzione del club ed ora arriva un annuncio che arriva direttamente dalla bocca del presidente. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri sta provando una ricostruzione dopo i disastri della passata stagione e le cose stanno andando decisamente meglio del previsto. E’ noto, in tal senso, ed evidente sotto gli occhi di tutti che qualcosa si può ancora migliorare ed aggiustare, ma la strada è quella giusta come certificato dal secondo posto in classifica.

In maniera del tutto inattesa la squadra è in piena lotta per lo Scudetto ed immerso totalmente nella bagarre per la UEFA Champions League, che poi rappresenta l’obiettivo primario fissato dal club. In tal senso, a gennaio serviranno innesti per alimentare questi sogni ed ora arriva la svolta per il rinforzo tanto chiesto ed invocato da Antonio Conte.

Mercato Napoli, arriva la svolta per la sessione invernale

La priorità in senso assoluto è quella di regalare al tecnico un difensore centrale, dal momento che alle spalle di Amir Rrahmani e di Alessandro Buongiorno c’è il vuoto. Ma non si insegue solamente un giocatore del genere, dal momento che questa squadra necessita di altri profili. Ed ora arriva una svolta non di poco conto.

Come raccontato dal presidente del Lecce Sticchi Damiani in una intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, al momento da parte del club di Aurelio De Laurentiis è arrivata solo una manifestazione di interesse per Patrick Dorgu. Nulla di concreto, dunque, allo stato attuale delle cose, ma un interesse è stato confermato in maniera chiara.

Napoli, primo rinforzo invernale: c’è l’annuncio del patron

L’esempio di questo manifesto interesse, secondo il patron dei pugliesi, è il dialogo che c’è stato dopo Napoli-Lecce tra Antonio Conte e Patrick Dorgu. Per gennaio, però, a quanto pare, la pista è ancora fredda ed è plausibile che si vada a riscaldare questa estate.

Dorgu rappresenterebbe un profilo perfetto con Antonio Conte, dal momento che sarebbe perfetto sia al posto di Politano che in caso di difesa a tre, come esterno di centrocampo a tutta fascia. Insomma, il Napoli ha tutte le intenzioni di affondare il colpo.