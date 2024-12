Mercato Napoli, Kvara ai saluti: affare low cost per l’erede

Mercato Napoli, con Khvicha Kvaratskhelia che potrebbe seriamente salutare e con il rinnovo ancora fermo, arriva la svolta per l’erede. Può arrivare il suo sostituto ad un prezzo molto interessante ed in tal senso c’è anche la strada spianata per la definizione di questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

La situazione relativa al futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora avvolta dal mistero, come si suol dire. Allo stato attuale delle cose, infatti, non sembra sia stata trovata la quadra per la firma. Almeno non a tal punto da portare alle firme e ad un annuncio ufficiale. In tal senso, è inevitabile che il club si possa guardare precauzionalmente attorno.

Una grande realtà, in tal senso, deve necessariamente valutare anche lo scenario peggiore possibile per evitare beffe e di farsi trovare impreparata. Ed il Napoli da questo punto di vista non intende essere sicuramente da meno. Per questo, con Kvara che potrebbe salutare, può fare i conti adesso con una svolta non di poco conto per il suo erede.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo attaccante

Nonostante le difficoltà con cui sta facendo in questa stagione il georgiano, si tratta di uno dei calciatori di maggior talento a livello internazionale. David Neres nella gara contro l’Udinese ha dato delle risposte importanti, ma ovviamente in caso di addio di Kvaratskhelia al suo posto il club dovrà inserire qualcuno.

In tal senso, attenzione ad un possibile ritorno di fiamma. Stiamo parlando del fantasista dell’Olympique Lione Rayan Cherki, talento purissimo francese che già in estate è stato al passo d’addio. Il giocatore, adesso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, sta valutando l’addio ai francesi e le condizioni sono ideali per il Napoli.

Napoli, nuovo colpo in avanti: arriva il via libera per l’affare

Il Lione, infatti, sta facendo i conti con delle difficoltà enormi dal punto di vista economico ed ha un bisogno disperato di vendere. Cherki rappresenta forse il giocatore di maggior talento ed il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Con questa apertura alla cessione, il Napoli può pensare di provare ad anticipare la concorrenza per Cherki, che vanta tanti estimatori in Ligue 1 ma anche in Premier League.