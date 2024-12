Xavi in Serie A: colpo di scena e cambio in panchina

Dopo l’addio al Barcellona il tecnico spagnolo Xavi Hernandez potrebbe seriamente sbarcare in Serie A e diventare il nuovo tecnico per rilanciare le ambizioni di questo club. Si tratta di un colpo di scena non di poco conto per la panchina, dal momento che non si era mai parlato prima di questa opzione.

Siamo al cospetto di un allenatore ancora molto giovane, che deve ancora sviluppare la giusta esperienza per poter essere annoverato tra i top per il ruolo in questione. Nonostante ciò, però, in un clima infernale e con mille difficoltà, al Barcellona ha fatto molto bene, nonostante alla fine sia finita con un divorzio legato ad incongruenze sulle prospettive future.

Da questo punto di vista, d’altronde, ha dimostrato grande coerenza, dal momento che fino a questo momento ha rifiutato ogni proposta pervenuta dal momento che non ne era pienamente convinto. Adesso, però, arriva una svolta non di poco, dal momento che a quanto pare un club di Serie A è pronto ad affondare il club per Xavi Hernandez.

L’ex Barcellona può sbarcare in Serie A: le ultime

Essendo un figlio del club catalano, da calciatore prima e da allenatore poi, è un fautore del 4-3-3 e del gioco estremamente offensivo, con la sua squadra che ha dimostrato di tenere saldamente il pallino del gioco tra le mani. In tal senso, è un tecnico moderno e c’è curiosità di vederlo ancora all’opera per capire le sue prospettive.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, il Milan è pronto ad affondare il colpo su Xavi Hernandez. Come è noto, infatti, l’insoddisfazione tra i rossoneri per il lavoro svolto da Paulo Fonseca è tanta e dilagante, visti i risultati a dir poco deludenti, ed in caso di esonero il club pare pronto ad affondare il colpo per l’ex Barcellona.

Xavi in Italia, colpo per la Champions League

Al momento, ovviamente, resta Fonseca sulla panchina del Milan, ma la panchina è sempre meno stabile, delusione dopo delusione. Le prossime partite saranno decisive per lui.

A quanto pare, però, la priorità di Zlatan Ibrahimovic e del club in generale è di non puntare su Massimiliano Allegri, come si vocifera da tempo, e di investire su Xavi per la rinascita del Milan, con il progetto sempre più vacillante.