Napoli, Conte lo chiama dal Tottenham: primo rinforzo estivo

Antonio Conte è pronto a chiudere subito l’affare dal Tottenham. Spunta la mossa a sorpresa dal top club inglese, beffato Ancelotti: la svolta per l’affare

Sarà un’estate ricca di colpi di scena anche in casa Napoli. Il futuro di Antonio Conte è sempre in bilico: Milan e Juventus continuano a corteggiarlo in vista della prossima stagione, ma il presidente De Laurentiis cercherà di blindarlo. Spunta la nuova mossa a sorpresa dal Tottenham: ecco il primo regalo in estate.

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere subito una nuova trattativa dalla Premier League. Può lasciare subito il Tottenham: Conte può avere la meglio per il prossimo colpo dagli Spurs. Saranno mesi intensi per conoscere così i prossimi colpi in casa azzurra: il ds Manna sta già programmando la prossima stagione. Un nuovo affare per convincere subito l’allenatore del Napoli che è pronto ad ascoltare anche le proposte delle big della Serie A.

Napoli, mossa a sorpresa in difesa: affare dal Tottenham

Settimane decisive per riuscire così a programmare i prossimi acquisti da realizzare. Il Napoli è voglioso di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte che andrà convinto in estate: ecco il primo regalo dagli Spurs.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, anche il Napoli è sulle tracce del difensore argentino del Tottenham El Cuti Romero. Real e Atletico Madrid sono in pole, ma Antonio Conte potrebbe inserirsi per chiudere subito la trattativa con il top club inglese. L’allenatore azzurro lo conosce molto bene visto che lo ha allenato proprio durante la sua parentesi alla guida degli Spurs. Il Napoli potrebbe subito sbloccare l’affare in vista della prossima stagione per puntellare la retroguardia a disposizione di Conte.

Romero conosce molto bene la Serie A visto che ha militato con le maglie di Genoa ed Atalanta prima di spiccare il volo in Premier League. Il difensore argentino non vede l’ora di tornare subito in Italia dopo gli anni entusiasmanti con il Tottenham: ecco l’intreccio decisivo.

La sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni: ecco la mossa a sorpresa per continuare a sognare in grande. Il Napoli cercherà così di avere la meglio per allestire una rosa super competitiva con l’imminente trasferimento de El Cuti Romero in maglia azzurra. Ormai ci siamo per sognare in grande in vista di una nuova stagione esaltante con Antonio Conte.