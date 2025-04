Bologna-Napoli: grave infortunio, lungo stop

Brutte notizie in vista del match di lunedì sera. Il problema fisico si è rivelato più grave del previsto e il rischio è quello di uno stop lungo

C’è grande attesa per Bologna–Napoli. La sfida è vista da molti come una sorta di crocevia importante per il resto del campionato. I felsinei stanno attraversando una grande momento di forma e questo porta a rendere molto difficile la trasferta per i partenopei. A Castel Volturno si ha la consapevolezza che lo Scudetto passa dalla sfida di lunedì. Una vittoria sarebbe un chiaro messaggio ai nerazzurri. In caso di un passo falso, si direbbe addio quasi sicuramente ai sogni di gloria.

Intanto per un tecnico non arrivano delle buone notizie. Il calciatore si è fermato e i tempi di recupero sono destinati ad essere lunghi. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico non solo per la sfida del weekend. Per lui, infatti, aprile sembra finito qui, ma non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro.

Bologna-Napoli: tegola per il tecnico, i tempi di recupero

L’infortunio è più grave del previsto e per lui i tempi di recupero sono lunghi. Non sicuramente una buona notizia per il tecnico in questo finale di stagione. La speranza resta quella di poter avere un rientro in campo nel minor tempo possibile anche se bisognerà attendere ancora un po’.

Davide Calabria non sarà a disposizione per la sfida contro il Napoli. Il terzino del Bologna si è fatto male contro l’Empoli in Coppa Italia e in un primo momento si era parlato di una distorsione alla caviglia sinistra. Tutto confermato anche dagli esami strumentali. I tempi di recupero si aggirano intorno alle 3 settimane. Non sicuramente una buona notizia Italiano considerato anche l’ottimo apporto che l’ex Milan ha dato in in questa stagione.

Per il momento la speranza del Bologna è quella di un recupero nel minor tempo possibile di Calabria. Per il momento le sensazioni non sono positive e gli esami hanno confermato che si è trattato non di un problema di poco conto. Per l’esterno sono tre le settimane di stop e vedremo se questo peserà nella rincorsa al quarto posto. Di certo l’infortunio priva Italiano del terzino contro il Napoli e questa per Conte è davvero una notizia positiva.