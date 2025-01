Napoli: colpo dalla Francia, Manna pronto a chiudere

I partenopei lavorano per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese. Possibile una operazione in Ligue 1 per sostituire Kvaratskhelia

Il Napoli prosegue la ricerca del sostituto di Kvaratskhelia. La prossima settimana il georgiano lascerà molto probabilmente ufficialmente i partenopei accasandosi al PSG. Le voci sul Liverpool sono diminuite e questo consentirà ai parigini di poter chiudere un colpo importante. Da capire su chi punteranno i partenopei per sostituirlo. L’idea è quella di puntare su un profilo giovane e di prospettiva così da poter costruire già da subito un progetto importante.

L’ultimo nome arriva dalla Francia. Secondo le ultime informazioni, il Napoli avrebbe sondato il terreno per un giocatore impegnato in Ligue 1. Al momento non c’è nessuna apertura considerato che l’obiettivo è quello di cederlo durante il calciomercato estivo. Ma se dovesse arrivare una proposta importante allora non è da escludere una partenza imminente.

Calciomercato Napoli: nuova idea per il post Kvaratskhelia

Il Napoli continua a pensare al post Kvaratskhelia. Al momento siamo nel campo delle riflessioni e valutazioni. Non si devono sbagliare le scelte visto che il georgiano in questa stagione è stato sempre un’arma in più. Per questo motivo sono in corso vari sondaggi prima di poter decidere su chi puntare. E in queste ultime ore è spuntano un nome interessante e di prospettiva, ma non sicuramente semplice da poter prendere.

Il nome accostato al club partenopeo è quello di Ben Seghir del Monaco. Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, il Napoli avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità del trasferimento del 19enne in questo calciomercato. Per il momento la risposta è assolutamente stata negativa visto che, almeno per ora, il club del Principato non ha intenzione di privarsi del proprio gioiello. Ma davanti ad una proposta importante non è da escludere che si possa comunque aprire ad un partenza.

Ben Seghir rappresenta, quindi, una possibilità molto interessante per il Napoli in questo calciomercato anche se per il momento il Monaco non sembra aprire. Manna resta alla finestra e potrebbe decidere magari già nei prossimi giorni fare un tentativo per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Il Napoli ha in lista Ben Seghir dl Monaco e si tratta di un profilo che potrebbe presto diventare uno dei nomi possibili in questo calciomercato. Per ora siamo nelle ipotesi e vedremo se presto si passerà nelle idee concrete oppure si punterà su un giocatore differente.