Napoli: non solo Garnacho, altro colpo in attacco

I partenopei potrebbero a sorpresa piazzare un altro acquisto nel reparto offensivo. Il club è pronto a dare il via libera al trasferimento in prestito

È un Napoli molto attivo in questo calciomercato. La cessione di Kvaratskhelia ha portato un tesoretto importante, ma soprattutto la necessità di alzare il livello della squadra non solo in quel ruolo. L’eventuale addio di Ngonge, infatti, porterà i partenopei a ragionare sul vice Politano. Possibile lo spostamento di Spinazzola su quella fascia. Si pensa anche ad un colpo differente sempre in attacco oltre a Garnacho per consentire di riuscire a rendere la rosa ancora più forte.

Secondo le informazioni di Ekrem Konur, il club è pronto a dare il via libera alla cessione in prestito e il Milan potrebbe farci un pensierino durante gli ultimi giorni di calciomercato. Sono in corso le valutazioni del caso per capire meglio se è il caso di affondare il colpo oppure no. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le decisioni.

Calciomercato Napoli: possibile affare in prestito

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Conte. In questo momento le priorità sono rappresentate da un centrale e dal sostituto di Kvaratskhelia. Ma resta da risolvere anche la questione del vice Politano in caso di addio di Ngonge e partenza di Raspadori. Per questo motivo i partenopei stanno molto attenti alle occasioni che potrebbero esserci e quindi non è da escludere un tentativo da parte di Manna per uno dei giocatori più cercati.

Il Real Madrid non ha chiuso la porta ala partenza di prestito di Arda Guler e per questo motivo un pensierino il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe farli. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché ci sarebbe da battere una folta concorrenza e in questo momento le priorità sono altre.

Ma attenzione all’ipotesi Guler per il Napoli in caso di apertura del Real Madrid ad un prestito secco negli ultimi giorni di questo calciomercato. Naturalmente molto dipenderà anche dalle richieste di Conte e da come si svilupperanno le entrate nelle prossime settimane.

Mercato Napoli: Guler resta una idea

Per il Napoli Guler attualmente è una semplice ipotesi di calciomercato. Naturalmente mancano ancora diversi giorni alla chiusura e magari una occasione potrebbe capitare. Naturalmente non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.