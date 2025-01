Napoli, Dorgu resta in Serie A: c’è una nuova big

Patrick Dorgu non giocherà nel Manchester United, ma sarà un colpo da urlo in Serie A. Il Napoli l’ha seguito, ma pochi minuti è spuntata fuori una nuova big

Tutto può cambiare per quanto riguarda il futuro di Patrick Dorgu. Il laterale del Lecce è pronto per una nuova avventura anche in Europa: sarà addio al Lecce a fine stagione, ma ora spunta una nuova big che vuole anticipare il Napoli. Conte lo vorrebbe subito a disposizione, ma il ds Manna sta lavorando senza sosta per avere la meglio.

La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere subito nuovi colpi da urlo in Serie A. Resta in orbita azzurra il danese Dorgu, laterale classe 2004 che può agire anche come esterno. Il presidente del Lecce ha rifiutato la proposta del Manchester United facendo intendere di puntare su di lui per raggiungere la salvezza storica. Il giovane talento della squadra pugliese proverà a contribuire alla salvezza del Lecce per poi dire addio in estate, ma tutto può succedere nei prossimi giorni.

Napoli, la decisione su Dorgu: il nuovo affare in Serie A

Un nuovo agguato in casa Napoli dopo la doppia beffa di Danilo e Skriniar. Entrambi i top player hanno optato per nuove destinazioni nelle ultime ore: resta in bilico anche l’affare Dorgu. Ecco la nuova decisione sul danese classe 2004 del Lecce.

Come svelato dall’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno, c’è anche l’Inter sulle tracce di Patrick Dorgu. Il profilo del giocatore danese del Lecce sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Simone Inzaghi, ma il Napoli non ha intenzione di mollare la presa.

Dorgu cambierà sicuramente squadra al termine della stagione: tante big d’Europa sono sulle sue tracce, ma Conte l’ha cercato di convincere già alla fine della sfida contro il Lecce al Maradona. Saranno giorni frenetici per conoscere così il prossimo colpo di mercato in casa azzurra per puntellare la rosa di Conte.

Il danese è diventato in poco tempo un elemento di caratura internazionale attirando i forti interessamenti delle big d’Europa. Il Napoli vorrebbe così chiudere nuovi affari di caratura internazionale, ma c’è sempre l’Inter in agguato. Saranno ore frenetiche per conoscere così il futuro di Dorgu che è voglioso di essere protagonista anche in Champions League. Un nuovo colpo da novanta per ambire a grandi palcoscenici: Beppe Marotta non vuole stare a guardare.