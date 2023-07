Osimhen lascia Napoli ad una condizione: ecco chi sta aspettando

Victor Osimhen può lasciare il Napoli nelle prossime settimane: l’attaccante nigeriano sembra avere le idee piuttosto chiare sul suo futuro.

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti, sarà una finestra di trattative particolarmente temuta per i tifosi del Napoli consapevoli che molti dei protagonisti dell’ultima stagione andranno via quest’estate. Valigia chiusa a metà per Victor Osimhen che nelle prossime settimane sceglierà il suo futuro in maniera definitiva.

Ad oggi l’attaccante nigeriano oscilla tra l’addio e la permanenza, complici anche le richieste avanzate da parte del numero uno partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ha allontanato eventuali club interessati chiedendo qualcosa come 180 milioni di euro. Cifra letteralmente da capogiro ma che, se accettata, permetterebbe alla società azzurra di consegnare nella mani di Rudi Garcia una squadra all’altezza delle primissime posizioni in Serie A.

Insomma, Osimhen non è incedibile ma serve un’offerta che soddisfi tutte le parti. L’ultimo vincitore della classifica marcatori in Italia, dal proprio canto, sembra avere le idee chiare. C’è un club che starebbe in maniera particolare stuzzicando la fantasia del classe 1998, anche se al momento l’affare sembra però in stand by.

Osimhen addio, l’attaccante del Napoli ha scelto il nuovo club

Osimhen sembra avere la idee abbastanza chiare per quanto riguarda la prossima destinazione. Il top club preferito dal nigeriano, rivela todofichajes.net, è il Real Madrid. Società che dopo aver ceduto a parametro zero il cartellino di Karim Benzema agli arabi dell’Al Ittihad, si è messo alla ricerca di un nuovo centravanti.

Il nome preferito dei Blancos è sempre lo stesso: quello di Kylian Mbappé. Il alternativa il centravanti del Napoli potrebbe essere un’opzione ma ad oggi la priorità sembra essere il francese vicino alla rottura con il Paris Saint Germain. Per quanto Osimhen possa essere tentato dal club più titolato di Spagna, bisognerà vedere se il Real riuscirà a soddisfare le richieste di De Laurentiis.

Nel frattempo che il Real prenda la propria decisione, il Manchester United rimane alla finestra in attesa di capire sviluppo. Pochi mesi dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, anche lui finito in terra araba, il tecnico Erik Ten Hag sembra avere tutte le intenzione di ricostruire una nuova squadra in grado di far tornare il nome dei Red Devils sul tetto più alto d’Inghilterra e d’Europa. Gli affari sono appena cominciati e il bello deve ancora venire.