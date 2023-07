Rudi Garcia, partenza in salita: “Non mangia il panettone a Napoli”

L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli non è ancora iniziata, ma i pronostici lo vedono già in svantaggio

Una annata, quella 2022-2023, da leggenda per il Napoli, entrato nella storia con la conquista del terzo scudetto. Un campionato praticamente perfetto per la squadra di Spalletti, che però ha deciso di cedere il passo. Non sarà facile riconfermarsi con gli azzurri, pur con lo scudetto sul petto, e questo compito toccherà a Rudi Garcia.

Un arrivo a sorpresa, quello del tecnico francese, che non era certamente dato tra i primi papabili per la panchina partenopea, anzi. La sua investitura, da parte del presidente De Laurentiis, ha lasciato non poche perplessità in tutto l’ambiente e tra gli addetti ai lavori. Anche se la tifoseria, dopo un primo momento di incertezza, pare essersi immediatamente compattata intorno al nuovo allenatore, come testimoniato dalla reazione della folla nel giorno della presentazione alla Reggia di Capodimonte.

Non così invece per svariati commentatori, secondo i quali raccogliere l’eredità spallettiana sarà impresa ardua, per doversi confrontare poi con l’esercito delle big vogliose di riscatto dopo un’annata che le ha viste tutte abdicare senza appello.

Napoli, Rudi Garcia già nel mirino e non solo: stoccata a De Laurentiis

La figura di Garcia non convince alcuni anche per i risultati soltanto discreti raccolti lontano dall’Italia, dopo i suoi trascorsi alla Roma. E c’è chi sostiene addirittura che il rischio esonero sia possibile già prima della pausa natalizia.

Ad affermarlo, il noto giornalista Paolo De Paola, che, intervenuto a ‘Radio Napoli Centrale’ ha spiegato: “Voglio fare una scommessa su Rudi Garcia: non so se arriva a mangiare il panettone sulla panchina degli azzurri”. Una dichiarazione piuttosto forte, che lascia trasparire tutto lo scetticismo nei confronti dell’allenatore transalpino. Il quale sarà chiamato a smentire con i fatti, attendendo anche che cosa sarà sul mercato, per quanto concerne i principali capisaldi della sua squadra.

De Paola ne ha anche per il presidente azzurro De Laurentiis, proponendo una chiave di lettura piuttosto singolare delle ultimissime vicende: “De Laurentiis-Giuntoli? A me sembra che il presidente del Napoli abbia voluto fare un dispetto. Non tanto a Giuntoli, quanto alla Juventus“. C’è grande curiosità adesso per capire se in bianconero il ds riuscirà a ripetere quanto fatto in riva al Golfo.