Ndombele fa commuovere i tifosi: il toccante post social

Tanguy Ndombele ha fatto commuovere tutti i tifosi del Napoli con un bellissimo post pubblicato sui social: ecco cos’ha detto

Il Napoli ha portato a casa il terzo Scudetto della sua storia. I giocatori, l’allenatore e la dirigenza sono tutti entrati di diritto nella leggenda del club partenopeo e saranno sempre ricordati dai tifosi.

Questo perché a riuscire in questo meraviglioso traguardo erano state soltanto le squadre di Diego Armando Maradona. Stavolta la situazione è diversa: non c’è il migliore del mondo in campo, ma una squadra ricca di talento e organizzazione capace di andare, in alcune occasioni, anche oltre i propri limiti.

Tantissimi giocatori si sono messi in mostra, altri hanno avuto meno chance ma hanno comunque dato il loro contributo. E’ il caso di Tanguy Ndombele, centrocampista arrivato l’anno scorso in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham.

L’esperienza di Ndombele al Napoli è stata breve, ma intensa. Perché si è dimostrato un buon giocatore, prezioso per Luciano Spalletti nell’ambito di quelle rotazioni per far rifiatare il trio titolare composto da Zielinski, Lobotka e Anguissa. Il centrocampista francese non ha chiuso la stagione al meglio, certo, ma ha dato una mano ad alzare il livello di una rosa rimasta orfana di tanti campioni l’anno scorso.

Ndombele saluta Napoli e commuove i tifosi

Il Napoli ha deciso di non riscattare Ndombele dal Tottenham. Troppo alta la cifra di oltre 30 milioni di euro e il rendimento del centrocampista francese non ha fatto battere il cuore al club partenopeo. Così le strade si sono separate e il giocatore, sui social, ha rilasciato un bel messaggio di addio: “Quest’anno resterà per sempre nel mio cuore. Grazie di tutto, vi auguro tutto il successo che meritate. Una città, un popolo, Napoli”.

Parole commuoventi per i tifosi del Napoli, che si sono affezionati al giocatore. Ndombele la scorsa stagione ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni, per un totale di 1261′, 2 gol segnati e un assist.

Lo Scudetto vinto con il Napoli è stato anche per lui il primo titolo della carriera. Non è ancora chiaro dove giocherà la prossima stagione, difficilmente al Tottenham visto che non ha rispettato le aspettative.

Cercherà una nuova sfida, per ritornare quello che era nella prima esperienza al Lione che lo ha venduto agli Spurs per 65 milioni di euro. Non sarà semplice trovare un progetto fatto apposta per lui, sta di fatto che vorrà giocare sicuramente di più.