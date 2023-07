Juve, subito una grana per Giuntoli: colpa di Allegri

Giuntoli dopo un mese di tira e molla col Napoli è riuscito finalmente a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus: per lui però ci sono già delle prime grane

La Juventus è pronta a far partire il nuovo ciclo e lo farà con Cristiano Giuntoli. Dopo settimane di corteggiamenti l’ex ds del Napoli ha lasciato De Laurentiis e ha dato la sua parole alla società bianconera.

Ha lasciato dopo aver vinto lo Scudetto, così come ha fatto Luciano Spalletti. Però il mister ha deciso di fermarsi un anno, mentre Giuntoli è già pronto per iniziare la sua nuova avventura. La Juve spera di ripartire alla grande dopo tre stagioni complicate. Le ultime due concluse senza trofei e quella appena conclusa senza la qualificazione alla prossima Champions League a causa della penalizzazione per il caso plusvalenze.

Servirà fare un mercato intelligente senza spese folli e per questo la scelta è ricaduta sull’ex Napoli. Nell’ultimo anno ha portato Kvaratskhelia e Kim pagandolo pochissimo e entrambi hanno contribuito alla vittoria del campionato. Il primo acquisto dei bianconeri è stato Weah, ma servirà altro per rinforzare la rosa che ha perso Paredes e Cuadrado. Giuntoli è pronto, ma ci sono già i primi problemi: ecco cosa sta succedendo in queste ore

Giuntoli-Juventus: la storia d’amore parte in salita. Ecco perché

Giuntoli è pronto ad iniziare il suo lavoro alla Juventus ma il matrimonio col club di Torino parte in salita. Il rapporto tra Allegri e il nuovo direttore sportivo non sarebbe partito alla grande secondo quanto riportato dal giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà.

Il noto esperto di mercato ha detto che Max avrebbe preferito una soluzione interna. Ci sono già le prime grane per Giuntoli che dovrà conquistare la fiducia dell’allenatore della Juventus. Lui ha sempre avuto un ottimo rapporto con gli allenatori, in particolare con quelli toscani. Infatti, in Campania ha lavorato sia con Spalletti che con Sarri.

Adesso dovrà creare un ottimo rapporto con Allegri per riportare la Juventus in cima alla classifica. Max vuole garanzie e soprattutto dei rinforzi. I primi obiettivi sono sulle fasce dove Cuadrado ha lasciato a parametro zero e Alex Sandro non convince più. Sulla sinistra si punta Parisi dell’Empoli. Giuntoli negli anni ha acquistato diversi giocatori dalla società toscana e potrebbe piazzare un altro colpo. Sulla destra invece al posto del colombiano può arrivare Castagne del Leicester. L’ex Atalanta è stato bloccato, ma si aspetta per affondare il colpo.