Belen, che gambe: la visione stende tutti

Gran difficoltà per i poveri fan, difficile controllare un forte batticuore se Belen Rodriguez scopre tutto in quel modo.

La sua bellezza ha rapito da tantissimi anni i telespettatori e gli amanti dei social italiani, anche se lei e lo sanno tutti, è nata in Argentina. Belen Rodriguez, la stupenda showgirl di Buenos Aires, ha raccolto in diversi anni, milioni di seguaci ed ora porta a casa i frutti che sui social sono molto evidenti.

In quanto a numeri infatti, la meravigliosa trentottenne infatti si fa invidiare proprio da parecchi esponenti del mondo dello spettacolo e non. Pensate che infatti Belen ha solo come follower Instagram, la bellezza di 10,6 milioni di follower. Visti i tantissimi scatti di cui si è resa protagonista negli anni, non c’è certo da capire il perché di tanto successo.

Belen, che gambe: tutti stesi

Chi ha sempre creduto in lei ha vinto la scommessa, sin da giovanissima infatti, la splendida argentina ha fatto notare il suo viso meraviglioso, con tanto di bocca bellissima ed un taglio d’occhi da batticuore. Senza contare ovviamente, quello che spesso conta in questi casi, il suo fisico pazzesco. Certo che nessuno ormai non conosce le curve della splendida classe ’84, neanche chi non ama passare ore davanti alla tv.

A proposito del fisico dirompente della bellissima Belen, conoscete le sue misure precise? Solo leggerle fa venire il mal di testa: 83-62-89. Un corpo perfetto, la sensualità che l’ha sempre contraddistinta, ma bisogna anche dire che non è tutto qui. Anche chi non ha particolari preferenze per la sudamericana non potrà non ammettere che lei, partita come valletta e modella, di strada ne abbia fatta. Per esempio lei è ora conduttrice ed anche attrice. Ha infatti recitato in ben tre film tra cui Natale in Sudafrica.

Certo, delle qualità non si discute, diciamola tutta, anche dalla sua simpatia. Però la meravigliosa argentina ha deciso di far davvero saltare tutti dalla sedia con un altro scatto Instagram. Il vestitino è un po’ troppo corto, quasi arriviamo a vedere l’intimo della stupenda attrice, ma qualcosa da vedere c’è.

Infatti, la meravigliosa classe ’84 che nella tv italiana esordiva nel 2007 con La Tintoria, ha qualcosa di letteralmente troppo scoperto anche per chi è abituato alle sue foto. Non è certo per deboli di cuore infatti, il primo piano delle sue gambe pazzesche. Qui, il coccolone è davvero dietro l’angolo. Inquadratura perfetta, e che forme.