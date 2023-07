Juventus, annuncio choc: “L’ombra di Spalletti su Allegri”

L’ombra di Spalletti su Allegri. Mancano pochi giorni all’inizio della stagione della Juventus, ma non si attenuano le voci sul futuro del tecnico livornese.

Massimiliano Allegri sempre e comunque. Magari non sulla panchina della Juventus, dove numerosi tifosi bianconeri vedrebbero bene qualsiasi altro tecnico, bensì sulle prime pagine di siti web e quotidiani sportivi.

La figura del tecnico bianconero non cessa di attirare attenzione con commenti di ogni sorta ed interesse quasi ossessivo. Nonostante manchi poco alla partenza della nuova stagione della Juventus, si analizza la sua situazione in ogni suo minimo dettaglio, dando vita ad ipotesi futuribili quanto mai fantasiose e, in alcuni casi, decisamente poco credibili. E’ questione ormai di poche ore per l’arrivo alla Continassa di Cristiano Giuntoli.

A quel punto la stagione della Juventus potrà avviarsi e non soltanto per quanto riguarda la campagna acquisti-cessioni. L’ormai ex direttore sportivo del Napoli all’interno della splendida struttura che accoglie la dirigenza della Juventus, andrà ad occupare la stanza dell’ex amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta.

Non certo una casualità logistica, ma il chiaro segno che il nuovo dirigente bianconero avrà un ruolo e compiti che andranno ben oltre la mera responsabilità dell’Area tecnica. E proprio sul ruolo e sulle possibili decisioni future di Cristiano Giuntoli si è è interrogato, e ha dato le sue inequivocabili risposte, l’ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola.

L’ombra di Spalletti su Allegri

Al momento non vi è ancora stato l’atteso faccia a faccia tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Soltanto un contatto telefonico per avviare un rapporto quanto mai determinante per il futuro immediato della Juventus.

Dall’ormai prossimo incontro dovranno necessariamente scaturire le basi del mercato in atto. Come giocherà la prossima Juventus, quali gli interpreti migliori per il modulo che ha in mente il tecnico livornese e vi è poi la reale disponibilità da parte di Allegri di mutare in corsa le sue convinzioni tattiche, per permettere a campioni come Federico Chiesa di rendere al meglio?

E, soprattutto, il tecnico accetterà di buon grado eventuali “consigli” da parte del nuovo direttore sportivo? Il nascituro rapporto tra Allegri e Giuntoli è stato valutato dal giornalista Paolo De Paola, il quale ha una sua precisa visione che potrebbe portare poi ad una novità clamorosa.

Secondo l’ex direttore di Tuttosport: “su Allegri c’è l’ombra ingombrante di Luciano Spalletti“, il tecnico che ha guidato il Napoli al suo terzo scudetto. E’ questa la sua ferma convinzione espressa a Sportitalia. Si domanda infatti De Paola: chi può dire che dopo essersi preso il suo anno sabbatico il tecnico di Certaldo non venga convinto proprio da Giuntoli a sedersi sulla panchina della Juventus?

Una questione legittima quella posta da De Paola, ma anche la più inquietante vista dalla parte della Juventus, poiché rappresenterebbe la maniera peggiore di avviare una collaborazione che dovrebbe essere proficua e caratterizzata da un comune intento.