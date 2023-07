Scippo clamoroso, Giuntoli mette ko De Laurentiis

By

Dopo aver lasciato Napoli per cominciare la sua nuova avventura alla Juventus, Giuntoli sta per fare un altro sgarbo a De Laurentiis.

Alla fine lo scenario descritto già da diverse settimane si è puntualmente verificato. Cristiano Giuntoli, tra gli artefici principali dello straordinario scudetto del Napoli, ha deciso di terminare qui la sua avventura partenopea dopo otto stagioni. Qualche giorno fa è infatti arrivata la notizia della rescissione del suo contratto con il Napoli, che ha ringraziato Giuntoli per il lavoro svolto in questi otto anni.

Il dirigente sportivo fiorentino è ora pronto ad accasarsi alla Juventus, che ha scelto di puntare su Giuntoli per rilanciarsi dopo due anni senza trofei. I bianconeri avevano assolutamente bisogno di una figura come Giuntoli per costruire una rosa competitiva senza spese folli.

Il dirigente ha dimostrato di saperlo fare con risultati eccellenti, come si è visto a Napoli e ancora prima a Carpi. Chiaramente lo ‘sgarbo’ di Giuntoli non è stato accolto con piacere a Napoli, sia dalla tifoseria che dalla società. Oltre all’addio, infatti, la decisione di approdare alla Juventus non può mai essere salutata positivamente dal mondo partenopeo. Tuttavia, stando agli ultimi rumors pare che Giuntoli sia pronto a dare anche un altro dispiacere ai napoletani.

Giuntoli, altro sgarbo a De Laurentiis: si prende un protagonista dello scudetto

Come sanno bene i tifosi della Juventus, Adrien Rabiot ha rinnovato il suo contratto con la Juventus per un altro anno, sempre alle stesse cifre percepite fin qui (7 milioni di euro annui). Un prolungamento chiesto soprattutto da Massimiliano Allegri, che non aveva alcuna intenzione di perdere una delle pedine più importanti della sua Juve.

Il rinnovo di Rabiot sembra allontanare alcuni possibili obiettivi di mercato dei bianconeri, anche se solo momentaneamente. Tra un anno, infatti, ci sarà comunque bisogno di sostituire il francese, sempre se non si riesca ad arrivare ad una nuova intesa. Tuttavia, la Signora sta pensando per il 2024 a un grande colpo che infiammerebbe la tifoseria.

Giuntoli, infatti, vorrebbe portare a Torino uno dei protagonisti della trionfale cavalcata del Napoli. Stiamo parlando di Piotr Zielinski, arrivato all’ultimo anno di contratto con la società del presidente De Laurentiis. La Juve vorrebbe assicurarsi il forte centrocampista polacco a parametro zero. Sarebbe davvero uno smacco per De Laurentiis e il Napoli, che sperano di riuscire a rinnovare il contratto di Zielinski per evitare questo scenario.