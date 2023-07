Buffon, Arabia o ritiro: il futuro del portiere a un bivio

Il futuro di Buffon non è ancora definito: ora il ritiro è da prendersi in considerazione ma occhio al contratto faraonico offerto dall’Arabia

Nelle ultime ore, uno dei nomi più discussi è sul mercato italiano è sicuramente quello di Gianluigi Buffon.

Il portiere classe 1978, attualmente in forza al Parma, in Serie B, potrebbe lasciare la squadra emiliana per approdare in Arabia oppure per appendere definitivamente gli scarpini al chiodo dopo una gloriosa carriera.

Gigi Buffon, negli anni, è stato un pilastro del Parma dal 1995 al 2001 dove ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa italiana ed una Coppa UEFA. Nel 2001, Buffon passò alla Juventus. Qui, in 19 stagioni totali ha vinto dieci campionati italiani (record), sei Supercoppe italiane, cinque Coppe Italia ed un campionato di Serie B nella stagione 2006/07.

Nel luglio del 2018, a 40 anni, viene ingaggiato a parametro zero dal Paris Saint-Germain. In Francia, resta soltanto un anno, dove totalizza 25 presenze con altrettanti gol subiti ed arricchisce il suo palmares con una Supercoppa francese ed un campionato francese.

L’anno successivo, Buffon torna alla Juventus e resta per altri due anni ma trova poco spazio: per lui soltanto 17 presenze in Serie A in due stagioni.

Dopo la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza con il club bianconero, nel giugno del 2021 viene annunciato il suo ritorno a Parma. Qui, in due stagioni colleziona 44 presenze in Serie B ed una in Coppa Italia, subendo 51 reti.

Il futuro di Buffon appeso ad un filo: ecco la situazione

L’ex campione del Mondo nel 2006, pare che negli ultimi giorni avrebbe rifiutato un’offerta da circa 30 milioni di euro proveniente da un club dell’Arabia Saudita.

Il motivo di questo rifiuto è dato dal suo probabile ritiro dal calcio giocato, che, secondo il Corriere della Sera, potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Il desiderio di Buffon, infatti, è quello di restare accanto alla famiglia ma dire addio al calcio, soprattutto per una leggenda come l’ex Juve, è sempre molto difficile.

Il presidente del Parma, Krause, però, lo stima molto e non gli farebbe problemi qualora Buffon volesse intraprendere la carriera dirigenziale all’interno della società romagnola.

Il futuro di Buffon, probabilmente, verrà ufficialmente chiarito nelle prossime ore ma, almeno per il momento, il portiere del Parma non sembra intenzionato a cedere ai corteggiamenti dei club sauditi. L’ipotesi più probabile, dunque, è sicuramente quella di un suo ritiro dal mondo del calcio giocato, per poi iniziare, eventualmente, la carriera da dirigente sportivo, magari proprio nel Parma o nella Juventus.