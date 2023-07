Selfie bollente in ascensore: Carolina Stramare da bollino rosso

Carolina Stramare con i suoi scatti riesce sempre a farci sognare ad occhi aperti: il selfie dai dettagli davvero illegali

Negli ultimi anni è entrata di prepotenza nel cuore di tutti gli italiani tra le bellezze più amate in assoluto e non potrebbe essere altrimenti. Da Miss Italia, nel 2019, Carolina Stramare ci ha fatto tutti innamorare al primo colpo. E continua a regalare spettacolo con un fascino sublime, di quelli che non possono passare inosservati.

Silhouette statuaria, curve esplosive, sguardo di ghiaccio alla Megan Fox, Carolina lascia sempre il segno e nell’ultimo periodo più che mai sembra essersi lanciata alla conquista definitiva della community. La 24enne sta vedendo crescere enormemente il suo seguito su Instagram, con oltre 520 mila followers. La sensazione è che con le prime immagini estive pubblicate il trend sia destinato a salire ulteriormente.

Modella sempre più acclamata, personaggio televisivo in ascesa come ha dimostrato la sua partecipazione al primo reality show della carriera, Pechino Express, e anche una prima esperienza, lo scorso anno, da conduttrice sportiva, vesti in cui molti amanti del calcio si augurano ovviamente di rivederla prima o poi. Carolina è senza dubbio uno dei principali personaggi femminili in vista in questo momento e la stagione estiva la consacrerà ulteriormente come protagonista.

Carolina Stramare, riflessi da urlo allo specchio: aderenze e trasparenze devastanti

Nel mese di giugno, tanti impegni e tanti viaggi per la Stramare, che in svariati angoli di Mediterraneo ha messo in mostra tutta la sua classe e sensualità micidiale. Il tutto, riassunto alla perfezione da un post che condensa gli scatti e i reel più belli e suggestivi. Con una foto a risaltare in particolare.

Questo selfie in ascensore è un vero e proprio capolavoro. Look sportivissimo, in shorts e top aderenti e dalle trasparenze audaci. La visione è pazzesca, partendo dalle gambe affusolate per finire al lato A che si lascia intuire quel tanto che basta da accendere la passione e la fantasia di tutti gli ammiratori in maniera immediata. Temperature altissime, a Carolina non si sfugge e i like e i commenti si moltiplicano. Con i prossimi scatti in costume, di certo, l’effetto sarà ancora più dirompente. Prospettive che fanno battere forte il cuore e che sono diventate già un cult della community. Il fascino di una Miss, del resto, non si smentisce proprio mai.