Tennis, caos a Wimbledon: le star chiedono il boicottaggio

Caos incredibile a Wimbledon nei primi giorni del torneo: le star vogliono boicottare l’evento più importante del mondo del tennis.

Incredibile ma vero: il torneo di Wimbledon è appena cominciato ma già può ‘saltare’. In un’edizione importantissima, quella del ritorno alla normalità, con i punti delle due classifiche nuovamente assegnati dopo lo stop del 2022 causa guerra e relative assenze di russi e bielorussi, sta vivendo un momento di grande caos. Non bastavano i tanti forfait, alcuni anche dell’ultimo minuto. Adesso sta nascendo addirittura un rischio boicottaggio da parte delle star.

Una pessima notizia per gli appassionati di tennis, che speravano di godersi due settimane di grande tennis con tutti i migliori del circuito in campo. Invece, sono venuti a mancare, per un motivo o per un altro, nelle ultime settimane nomi del calibro del lungodegente Rafa Nadal, di Carreno Busta, Jack Draper, Marin Cilic, il nostro Fabio Fognini, Karen Khachanov, e poi ancora Krajinovic, Struff, Monfils e, ultimo ma non ultimo, il finalista uscente Nick Kyrgios.

Tantissimi nomi importanti, giocatori che hanno vinto in passato il torneo e che hanno regalato ai fan moltissime emozioni durante i Championship. Ma al peggio non c’è mai fine e, dopo gli infortuni, a far cadere Wimbledon nel caos potrebbe essere una motivazione di altra natura, in grado addirittura di mettere a rischio lo svolgimento del torneo causa boicottaggio.

Boicottaggio a Wimbledon: cosa sta succedendo e perché le star potrebbero disertare Londra

C’è rumore dalle parti dell’All-England Club. E non è solo quella della pioggia che sbatte sul tetto del Centrale. A far discutere gli appassionati sia inglesi che provenienti dal resto del mondo è infatti il rischio di un clamoroso, quanto probabile, boicottaggio delle star. Un rischio che potrebbe privare Wimbledon di alcuni dei personaggi sicuramente più attesi del torneo, almeno sugli spalti.

Le star che potrebbero optare per il boicottaggio non sono infatti quelle attese in campo, per contendersi i preziosi trofei di questa edizione, bensì le celebrità che ogni anno affollano gli spalti del Centrale, e non solo.

In particolare, personaggi importanti come il regista Richard Curtis, l’attrice Emma Thompson e la star della tv Deborah Meadan, come riferito dal Guardian, hanno invitato gli organizzatori dello Slam a porre fine a una partnership con uno sponsor multimiliardario finito da anni nell’occhio del ciclone.

Si tratta in particolare di Barclays, banca che da tempo finanzia progetti basati sui combustibili fossili. Secondo l’accusa, spiegata dagli attivisti in un comunicato, l’ente finanziario starebbe traendo profitto dal caos climatico, e quindi una partnership con loro sarebbe del tutto dannosa per l’immagine ‘pulita’ di Wimbledon.

Resta da capire se saranno d’accordo i vertici dell’All England Lawn Tennis, l’amministratore Sally Bolton in testa. Vale la pena ricordare, infatti, che il nuovo accordo di sponsorizzazione vale almeno 20 milioni di sterline all’anno. Non proprio pochi per un torneo che, già solo per il montepremi, mette in palio oltre 44 milioni di sterline.