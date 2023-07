Cristina Buccino è straripante: il costume è un filo

La bella showgirl sui social è tornata a scatenarsi con delle foto davvero bollenti: in costume è esagerata

Il mondo dello spettacolo comincia, anno dopo anno, ad essere sempre più selettivo. Ma uno dei personaggi che proprio non vuole saperne di finire nel dimenticatoio e che tutt’ora è sempre tra i più amati è quello della meravigliosa Cristina Buccino.

Al di là di una bellezza statuaria che ha pochi termini di paragone nello show business, la Buccino ha dimostrato di saperci fare anche nel piccolo schermo. Ha preso parte a trasmissioni quali ‘Tiki-Taka’, affiancata da Melissa Satta.

Ma non solo. È comparsa anche in ‘Mistero’ e ‘Ciao Darwin’ oltre a ‘L’Eredità’. Il suo eclatante successo è dimostrato anche dalla quantità esagerata di seguaci sui social: la Buccino, solo su Instagram, conta oltre 3 milioni di followers.

Cristina Buccino nasce in provincia di Cosenza, a Castrovillari, il 16 giugno 1985 ed ha avuto successo – lo ha tutt’ora – come modella. Al di là delle doti sul piccolo schermo è, come evidente da anni, una delle influencer più amate e seguite. Non solo dagli uomini, sempre letteralmente estasiati dalla sua bellezza.

Ma anche il pubblico femminile, spesso e volentieri, non può che applaudire ad una delle donne più eleganti e allo stesso tempo sensuali del mondo dello spettacolo italiano. Cristina ha due sorelle: Donatella e Maria Teresa.

La Buccino fa girare la testa ai fan: scatto incandescente

L’estate è ormai sopraggiunta e con sè le prime calde temperature. Ma i giorni di luglio che stanno iniziando a scaldare l’Italia intera sembrano quasi freddi al confronto della Buccino. Col suo corpo statuario ha fatto schizzare nelle ultime ore il termometro, con i fan rimasti letteralmente a bocca aperta.

Al mare, in vacanza, la Buccino si mostra più bella che mai. Un corpo scolpito nella sensualità, semplicemente perfetto e con delle curve a dir poco esplosive e tutte al posto giusto. Il piccolissimo bikini rosa mostrato dalla showgirl calabrese non lascia spazio alla fantasia: la Buccino è semplicemente in forma smagliante. Posa naturale, occhiali da sole ed un’abbronzatura che su tutto il corpo abbraccia dolcemente Cristina.

“Esageratamente esagerata“, uno dei tanti commenti comparsi sotto all’istantanea che in pochissime ore ha fatto il pieno di likes e commenti quasi esclusivamente positivi. La bellezza della Buccino, ancora una volta, è sotto gli occhi di tutti: ed i fan, semplicemente estasiati, non possono che essere grati per l’ennesimo scatto da urlo postato dalla 38enne calabrese su Instagram.