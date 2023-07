Eto’o portato in tribunale dalla figlia: cosa è successo

Altro colpo di scena nella vita di Samuel Eto’o che verrà presto portato in tribunale da sua figlia: così’è successo all’ex Inter.

Brutto periodo per gli ex calciatori dell’Inter che stanno finendo al centro delle cronache per alcuni situazioni a dir poco spiacevoli. L’ultimo in ordine cronologico che ora rischia grosso è uno dei gli eroi del triplete: Samuel Eto’o. Il centravanti camerunense ha avuto qualche problema di troppo con sua figlia e ora si rischia di andare per vie legali.

Tutt’altro che una bella notizia per gli amanti del calcio e per i tifosi nerazzurri che appena qualche giorno fa erano tornati a fare i conti con il nome di Ishak Belfodil, accusato di aver tentato di strangolare la sorella più piccola. L’attaccante algerino è stato primo portato via dalle forze dell’ordine e poi rilasciato.

Dramma famigliare anche per Eto’o che ora dovrà rispondere del suo comportamento davanti a giudici. La figlia non ha dubbi: è arrivato il momento che la loro storia finisca in tribunale, solo le autorità competenti in materia potranno trovare la soluzione migliore per entrambi.

Eto’o contro sua figlia: cosa sta succedendo all’ex attaccante dell’Inter

Circa 22 anni fa Eto’o ha avuto una figlia che con il tempo è stato riconosciuta legalmente, si chiama Erika do Rosario Nieves e da qualche mese ha deciso di iniziare una nuova battaglia legale nei confronti di suo padre l’ex calciatore. Il motivo è attribuire al mantenimento pattuito dal tribunale che il calciatore avrebbe dovuto versare nelle casse di sua figlia.

Si parla di circa 1400 euro al mese per la giovane che, però, proprio in questi giorni ha deciso di fare causa a suo padre che la somma stabilita non sarebbe più congrua secondo la ragazza e i suoi legali. Gli stessi che hanno fatto leva sulla situazione precaria della giovane Erika e sul lusso nel quale all’ex attaccante è sempre piaciuto vivere.

Oltre all’aumento del mantenimento mensile, la figlia dell’ex vincitore della Champions League avrebbe anche chiesto un risarcimento di 90 mila euro. Somma che Eto’o avrebbe dovuto versare ma che non ha mai fatto. Per questo la ragazza ha deciso di portare suo padre in tribunale così da mettere la parola fine sulla vicenda.

Eto’o ha spesso fatto parlare di sé in quanto amante del lusso ma è anche stato protagonista di alcune iniziative a scopo benefico. Come quella volta che nel bel mezzo della pandemia da Covid ha inviato in Camerun dieci ambulante con lo scopo di poter dare il suo contributo contro l’emergenza sanitaria.