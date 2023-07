Vestito aperto e scollatura profonda: Jolanda toglie la parola

Ancora una volta Jolanda De Rienzo lascia senza parole: vestito aperto e scollatura vertiginosa nell’ultimo imperdibile scatto

Gli italiani, per definizione, tra l’altro, sono un popolo di Commissari tecnici ed esperti di calcio. Tutti i tifosi credono di aver in tasca la verità calcistica, motivo per il quale pensano di sapere cosa serva o no alla squadra per cui fanno il tifo.

Prima che il campo a emettere la sentenza su un nuovo arrivato nei club cui appartengono i loro cuori sono proprio i tifosi con giudizi tranchant e inappellabili: “Non è all’altezza del resto della squadra“, “Non ci farà fare il salto di qualità“, “E’ uno scarto, un rincalzo“, ecc.

Insomma, ogni tifoso si arroga il diritto di mettere becco in questioni, come le strategie di calciomercato, che sono di esclusiva competenza degli addetti ai lavori che hanno il polso della situazione e, quindi, sanno, a differenza dei tifosi, quale profilo possa meglio armonizzarsi con il resto della squadra.

Eppure, nonostante le tante smentite delle loro capacità di ‘battezzare’ una new entry in squadra (alzi la mano chi l’anno scorso di questi tempi anche solo immaginava il pazzesco rendimento che avrebbero avuto gli sconosciuti Kvaratskhelia e Kim Min-jae), i tifosi non smettono di ‘sputare sentenze’.

In fin dei conti, è il bello del calcio: ci si identifica a tal punto con i colori della propria squadra del cuore che ci si illude di immedesimarsi anche nei suoi rappresentanti (calciatori, allenatore, direttore sportivo, proprietà).

Jolanda lascia senza parole: vestito aperto e scollatura profonda

Comunque, c’è sola una persona che, oltre a mettere d’accordo i tifosi di tutte le squadre, riesce nella titanica impresa di tacitarli lasciandoli puntualmente senza parole.

Manco a dirlo, è la meravigliosa e ammaliante Jolanda De Rienzo che ancora una volta con uno scatto pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ha sigillato la bocca dei follower e dei tifosi.

D’altronde, dinanzi a cotanta bellezza non si può che rimanere muti e lustrarsi gli occhi. Nessun aggettivo e nessuna iperbole, infatti, riuscirebbero a restituire e a descrivere anche solo minimamente il miracolo di charme e sensualità che si compie davanti agli occhi.

Insomma, Jolanda De Rienzo è di una bellezza davvero ineffabile, indicibile: in look total white, top e pantalone, la giornalista sportiva esibisce, per la gioia dei suoi fan, un décolleté da urlo che fa capolino dalla vertiginosa scollatura.

Un outfit speciale per un’occasione altrettanto speciale: il battesimo di Gabriel, il suo ‘piccolo uomo’, il figlio che la giornalista sportiva ha avuto dal compagno, il musicista e insegnante di musica Angelo Barletta.