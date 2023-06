Il nuovo trick di Kvaratskhelia vi farà flippare il cervello

L’impatto sulla Serie A e sul calcio italiano in generale è stato a dir poco devastante per Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano intanto ha tirato fuori un altro numero da circo

Essere determinanti al primo anno in una nuova realtà ed in un nuovo campionato non è da tutti. Kvicha Kvaratskhelia, in questo senso, ha superato anche ogni più rosea aspettativa, facendo sin da subito la differenza in Serie A ed in un periodo di grande cambiamento per il Napoli rispetto al passato.

Ereditata la posizione dell’ex capitano Lorenzo Insigne, il numero 77 georgiano ha macinato dribbling, kilometri, gol, assist e soprattutto avversari, imponendosi da subito come una grande certezza ancor più che come una semplice sorpresa. I numeri dell’annata di Kvara sono lo specchio del suo contributo allo scudetto del Napoli, con la bellezza di 14 gol e 17 assist considerando anche lo score messo a referto in Champions League.

Cifre da capogiro come quelle del suo valore di mercato in grande ascesa dopo una stagione da sogno con indosso i colori azzurri. Al termine dell’annata è stato quindi tempo di difendere nuovamente quelli della sua Georgia che è scesa in campo per le gare del girone di qualificazione al prossimo europea. Sconfitta esterna per 2-0 sul campo della Scozia ed anche un calcio di rigore sbagliato per il fantasista del Napoli che conferma il trend negativo dagli undici metri.

Nella sfida precedente, quella contro Cipro vinta per 2-1, Kvaratskhelia ha invece messo in mostra tutte le sue enormi qualità, e lo ha fatto con un dribbling da sogno che sfida le leggi della fisica.

Napoli, Kvaratskhelia show in nazionale: sbaglia un rigore ma ecco il numero da circo

Kvaratskhelia nella sfida a Cipro ha messo in scena un autentico colpo di magia, una giocata sontuosa che coniuga genio e talento dell’esterno georgiano. Un saggio vero e proprio di quanto l’ex Rubin Kazan sappia fare con un pallone tra i piedi.

Com’è possibile vedere anche dal video in basso, l’attaccante del Napoli controlla la sfera col piede destro e prima che l’avversario possa raggiungere la palla riesce a muoverla all’indietro quasi come se fosse incollata allo scarpino.

Ecco il video:

Un vero e proprio ‘palla c’è, palla non c’è’ per Kvaratskhelia che ipnotizza il diretto avversario e completa una vera e propria illusione che ha fatto rapidamente il giro del web. Il video della giocata del georgiano è diventato infatti virale soprattutto su Twitter.