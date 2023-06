Napoli: è addio, resta in Serie A

Il Napoli inizia a muoversi anche in uscita. Un calciatore sembra essere ad un passo dall’addio, ma è destinato a resta in Serie A.

E’ tempo di movimenti in casa Napoli. L’arrivo di Rudi Garcia ha portato sicuramente qualche giorno di riflessione su come muoversi, ma ora le trattative sono pronte ad entrare nel vivo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un calciatore sembra essere destinato a lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato e una squadra di Serie A è pronta ad approfittarne. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione e capire anche se alla fine la tanto attesa fumata bianca ci sarà.

Calciomercato Napoli: resta in Serie A, ecco con chi firma

Per il Napoli è tempo di riflessioni sul suo futuro e naturalmente tutto può succedere. Ma la strada è assolutamente segnata per un calciatore. Il diretto interessato non sembra più rientrare nei piani dei partenopei e a questo punto non possiamo escludere una cessione in davvero tempi brevi per poter reinvestire i soldi in altri acquisti importanti. L’obiettivo, come detto in più di un’occasione, è quello di alzare il livello della rosa e provare a raggiungere traguardi importanti.

La situazione di Lozano, però, viene seguita con molta attenzione dall’Inter, pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante per la prossima stagione. Dalla Spagna parlano di un reale interesse da parte dei nerazzurri, che potrebbero sborsare anche una cifra di 15 milioni di euro per arrivare al calciatore e darlo ad Inzaghi.

Ad oggi Lozano rappresenta il sostituto ideale di Correa e per questo motivo l’Inter ci pensa davvero. Resta da capire se alla fine ci sarà il tentativo oppure i nerazzurri punteranno su altri obiettivi consapevoli che magari i continui problemi fisici del giocatore non dano delle garanzie sulla continuità necessaria.

Ultime Lozano: l’Inter ci pensa per la prossima stagione

L’Inter valuta Lozano per la prossima stagione e per i nerazzurri potrebbe essere un colpo di calciomercato low cost. Il Napoli, infatti, è pronto ad accettare una offerta intorno ai 15 milioni di euro e possiamo parlare di una assolutamente bassa e spendibile per i nerazzurri.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali scelte saranno fatte. Sicuramente Lozano è un obiettivo dell’Inter e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.